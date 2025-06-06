  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
إسبانيا تؤكد رفضها أي تدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية

إسبانيا تؤكد رفضها أي تدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية

2025-06-06 11:14:20
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 6 (كونا) -- أكدت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة رفضها القاطع لأي تدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية معربة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة بسبب مشاركتهن في إصدار أحكام تتعلق بفلسطين وأفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن إسبانيا تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها "حجر الزاوية في نظام العدالة الجنائية الدولي" وترفض أي محاولات للتأثير على استقلالها أو عرقلة عملها.
وأوضح البيان أن المحكمة "تستمد ولايتها من الدول الأعضاء الـ 125 في نظام روما الأساسي" ولها دور محوري في "تعويض الضحايا والحفاظ على السلام والأمن الدوليين ومحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أن إسبانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي والقانون الدولي وستعمل على ضمان استقلال المحكمة واحترام قراراتها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية شاركن في إجراءات أفضت إلى مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وكذلك إصدار تفويض بفتح تحقيق في ادعاءات حول ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.
وسيحظر على القاضيات الأربع وهن بيتي هولر ورين ألابيني جانسو ولوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا وسولومي بالونغي بوسا دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في الولايات المتحدة. (النهاية)

ه ن د / ح م ف


MENAFN06062025000071011013ID1109647273

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث