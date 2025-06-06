إسبانيا تؤكد رفضها أي تدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية

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إسبانيا تؤكد رفضها أي تدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 6 - 6 (كونا) -- أكدت الحكومة الإسبانية اليوم الجمعة رفضها القاطع لأي تدخل في عمل المحكمة الجنائية الدولية معربة عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية فرض عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة بسبب مشاركتهن في إصدار أحكام تتعلق بفلسطين وأفغانستان.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن إسبانيا تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها "حجر الزاوية في نظام العدالة الجنائية الدولي" وترفض أي محاولات للتأثير على استقلالها أو عرقلة عملها.
وأوضح البيان أن المحكمة "تستمد ولايتها من الدول الأعضاء الـ 125 في نظام روما الأساسي" ولها دور محوري في "تعويض الضحايا والحفاظ على السلام والأمن الدوليين ومحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أن إسبانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي والقانون الدولي وستعمل على ضمان استقلال المحكمة واحترام قراراتها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية شاركن في إجراءات أفضت إلى مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وكذلك إصدار تفويض بفتح تحقيق في ادعاءات حول ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.
وسيحظر على القاضيات الأربع وهن بيتي هولر ورين ألابيني جانسو ولوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا وسولومي بالونغي بوسا دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في الولايات المتحدة. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان إن إسبانيا تدعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية وتعتبرها "حجر الزاوية في نظام العدالة الجنائية الدولي" وترفض أي محاولات للتأثير على استقلالها أو عرقلة عملها.
وأوضح البيان أن المحكمة "تستمد ولايتها من الدول الأعضاء الـ 125 في نظام روما الأساسي" ولها دور محوري في "تعويض الضحايا والحفاظ على السلام والأمن الدوليين ومحاسبة مرتكبي أخطر الجرائم ضد الإنسانية".
وأضاف أن إسبانيا ستواصل الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي والقانون الدولي وستعمل على ضمان استقلال المحكمة واحترام قراراتها.
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على أربع قاضيات في المحكمة الجنائية الدولية شاركن في إجراءات أفضت إلى مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاع الاحتلال السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة وكذلك إصدار تفويض بفتح تحقيق في ادعاءات حول ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.
وسيحظر على القاضيات الأربع وهن بيتي هولر ورين ألابيني جانسو ولوث ديل كارمن إيبانيث كارانثا وسولومي بالونغي بوسا دخول الولايات المتحدة كما سيتم تجميد أي أموال أو أصول يملكنها في الولايات المتحدة. (النهاية)
ه ن د / ح م ف
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