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مقتل مسلحين اثنين بنيران الجيش الباكستاني في جنوب غرب باكستان
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسلام أباد - 6 - 6 (كونا) -- لقي مسلحان "ارهابيان" مصرعهما في عملية للجيش الباكستاني في اقليم (بلوشستان) في جنوب غرب باكستان اليوم الجمعة.
وذكر مكتب العلاقات العامة التابع لقيادة الجيش الباكستاني في بيان له ان القوات الباكستانية نفذت عملية عسكرية استنادا لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود مجموعة "ارهابية مسلحة تعمل لصالح الهند" في مقاطعة (كاشي) باقليم (بلوشستان).
واضاف ان القوات الباكستانية اشتبكت مع المجموعة المسلحة "الارهابية" حيث اسفر تبادل اطلاق النار الكثيف عن مقتل مسلحين ارهابيين ومصادرة كميات من الاسلحة والذخائر.
من جانبه اشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعمليات الجيش مؤكدا قي بيان له "أن الأمة كلها تقف إلى جانب قوات الأمن في الحرب على الإرهاب". (النهاية)
س ب ك / س ع م
وذكر مكتب العلاقات العامة التابع لقيادة الجيش الباكستاني في بيان له ان القوات الباكستانية نفذت عملية عسكرية استنادا لمعلومات استخباراتية تفيد بوجود مجموعة "ارهابية مسلحة تعمل لصالح الهند" في مقاطعة (كاشي) باقليم (بلوشستان).
واضاف ان القوات الباكستانية اشتبكت مع المجموعة المسلحة "الارهابية" حيث اسفر تبادل اطلاق النار الكثيف عن مقتل مسلحين ارهابيين ومصادرة كميات من الاسلحة والذخائر.
من جانبه اشاد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بعمليات الجيش مؤكدا قي بيان له "أن الأمة كلها تقف إلى جانب قوات الأمن في الحرب على الإرهاب". (النهاية)
س ب ك / س ع م
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