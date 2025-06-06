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قياديو وزارة الصحة زاروا عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في أول أيام عيد الأضحى

قياديو وزارة الصحة زاروا عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في أول أيام عيد الأضحى

2025-06-06 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 6 – 6 (كونا) -- قام قياديو وزارة الصحة اليوم الجمعة بزيارات ميدانية الى عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف محافظات البلاد في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الإجازات الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان إن الجولات التفقدية التي جاءت بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي شملت متابعة سير العمل داخل الأقسام الفنية والحيوية والاطلاع على الجاهزية العامة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المنشودة خلال فترة العيد.
ووفقا للبيان فقد أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي عقب جولة في مستشفى الفروانية إلى أن الجاهزية التقنية والرقمية للمنشآت الصحية باتت عنصرا حاسما في دعم جودة الخدمات وأن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ينعكس مباشرة على كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف.
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية عبدالرحمن الفارس "إن العمل خلال العطل الرسمية يتطلب تنسيقا عاليا ومسؤولية كبيرة وهو ما لمسناه اليوم في مواقع العمل".
وعقب زيارة لمستشفى الصباح أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي إلى أهمية ضمان توافر خدمات الصحة العامة الوقائية والتشخيصية بشكل متكامل حتى خلال الإجازات وبما يحقق استمرارية الحماية الصحية وتعزيز كفاءة الطوارئ والاستجابة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الصحية.
بدوره وفي ختام زيارة لمستشفى مبارك شدد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية خالد الياسين على أن توافر المستلزمات والأدوية الحيوية خلال فترات العيد والعطل هو أولوية قصوى يجري العمل عليها ضمن منظومة متكاملة تضمن تدفق الإمدادات دون انقطاع.
وفي مستشفى العدان تابع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور عبدالله الفرس مجريات العمل والتجهيزات الفنية مشيدا بالاستجابة السريعة للكوادر الفنية والمساندة ومؤكدا أن جاهزية الأقسام الطبية والفنية والإدارية تشكل ركيزة مهمة لاستدامة الرعاية الشاملة.
من جهته قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر بزيارة تفقدية لأقسام الطوارئ والعيادات في مستشفى جابر الأحمد حيث أكد أنه يعد أحد الصروح الصحية الوطنية الكبرى وأن استمرارية العمل فيه خلال المناسبات والأعياد تعد تجسيدا لالتزام الوزارة بضمان وصول الرعاية لكل من يحتاجها في كل الأوقات.
كما زار الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة المهندس عبدالعزيز الطشة مستشفى الجهراء واعتبر أن تكامل عناصر الدعم اللوجستي والتشغيلي هو ما يضمن بيئة صحية مستقرة وأن الجهود مستمرة لتأمين كافة خدمات المساندة والبنية التحتية على مدار الساعة.
من جانبه قام الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز طب الأسنان من بينها عيادة الطوارئ في مركز الأسنان الأميري والصقر الصحي في العديلية ومنيرة العيار في كيفان والإحقاقي في الدعية.
وقال الدكتور أسد إن هذه الزيارات تأتي ضمن إطار التأكد من جاهزية عيادات الأسنان خلال عطلة العيد ومتابعة تقديم الرعاية الطارئة للمرضى بكفاءة مشيدا بالتزام الفرق الطبية والتمريضية التي تواصل العمل في مختلف التخصصات لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية حتى في أيام الإجازات الرسمية.
وأعرب جميع المسؤولين عن شكرهم للكوادر العاملة على التزامهم وتفانيهم في أداء واجبهم المهني وأكدوا أن هذه الزيارات تعكس حرص الوزارة على استدامة الخدمة الصحية بكفاءة على مدار الساعة حتى في أوقات الإجازات. (النهاية)

م ر ف / ر ج


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