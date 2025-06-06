قياديو وزارة الصحة زاروا عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في أول أيام عيد الأضحى

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قياديو وزارة الصحة زاروا عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في أول أيام عيد الأضحى
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت – 6 – 6 (كونا) -- قام قياديو وزارة الصحة اليوم الجمعة بزيارات ميدانية الى عدد من المستشفيات والمنشآت الصحية في مختلف محافظات البلاد في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية تقديم الرعاية الصحية المتكاملة ومتابعة جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال فترة الإجازات الرسمية.
وقالت الوزارة في بيان إن الجولات التفقدية التي جاءت بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي شملت متابعة سير العمل داخل الأقسام الفنية والحيوية والاطلاع على الجاهزية العامة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المنشودة خلال فترة العيد.
ووفقا للبيان فقد أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي عقب جولة في مستشفى الفروانية إلى أن الجاهزية التقنية والرقمية للمنشآت الصحية باتت عنصرا حاسما في دعم جودة الخدمات وأن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ينعكس مباشرة على كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف.
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية عبدالرحمن الفارس "إن العمل خلال العطل الرسمية يتطلب تنسيقا عاليا ومسؤولية كبيرة وهو ما لمسناه اليوم في مواقع العمل".
وعقب زيارة لمستشفى الصباح أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي إلى أهمية ضمان توافر خدمات الصحة العامة الوقائية والتشخيصية بشكل متكامل حتى خلال الإجازات وبما يحقق استمرارية الحماية الصحية وتعزيز كفاءة الطوارئ والاستجابة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الصحية.
بدوره وفي ختام زيارة لمستشفى مبارك شدد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية خالد الياسين على أن توافر المستلزمات والأدوية الحيوية خلال فترات العيد والعطل هو أولوية قصوى يجري العمل عليها ضمن منظومة متكاملة تضمن تدفق الإمدادات دون انقطاع.
وفي مستشفى العدان تابع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور عبدالله الفرس مجريات العمل والتجهيزات الفنية مشيدا بالاستجابة السريعة للكوادر الفنية والمساندة ومؤكدا أن جاهزية الأقسام الطبية والفنية والإدارية تشكل ركيزة مهمة لاستدامة الرعاية الشاملة.
من جهته قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر بزيارة تفقدية لأقسام الطوارئ والعيادات في مستشفى جابر الأحمد حيث أكد أنه يعد أحد الصروح الصحية الوطنية الكبرى وأن استمرارية العمل فيه خلال المناسبات والأعياد تعد تجسيدا لالتزام الوزارة بضمان وصول الرعاية لكل من يحتاجها في كل الأوقات.
كما زار الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة المهندس عبدالعزيز الطشة مستشفى الجهراء واعتبر أن تكامل عناصر الدعم اللوجستي والتشغيلي هو ما يضمن بيئة صحية مستقرة وأن الجهود مستمرة لتأمين كافة خدمات المساندة والبنية التحتية على مدار الساعة.
من جانبه قام الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز طب الأسنان من بينها عيادة الطوارئ في مركز الأسنان الأميري والصقر الصحي في العديلية ومنيرة العيار في كيفان والإحقاقي في الدعية.
وقال الدكتور أسد إن هذه الزيارات تأتي ضمن إطار التأكد من جاهزية عيادات الأسنان خلال عطلة العيد ومتابعة تقديم الرعاية الطارئة للمرضى بكفاءة مشيدا بالتزام الفرق الطبية والتمريضية التي تواصل العمل في مختلف التخصصات لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية حتى في أيام الإجازات الرسمية.
وأعرب جميع المسؤولين عن شكرهم للكوادر العاملة على التزامهم وتفانيهم في أداء واجبهم المهني وأكدوا أن هذه الزيارات تعكس حرص الوزارة على استدامة الخدمة الصحية بكفاءة على مدار الساعة حتى في أوقات الإجازات. (النهاية)
م ر ف / ر ج
وقالت الوزارة في بيان إن الجولات التفقدية التي جاءت بتوجيهات من وزير الصحة الدكتور أحمد العوضي شملت متابعة سير العمل داخل الأقسام الفنية والحيوية والاطلاع على الجاهزية العامة وتوفير الاحتياجات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان تقديم الخدمة الطبية بالكفاءة المنشودة خلال فترة العيد.
ووفقا للبيان فقد أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة الرقمية المهندس عادل الرشيدي عقب جولة في مستشفى الفروانية إلى أن الجاهزية التقنية والرقمية للمنشآت الصحية باتت عنصرا حاسما في دعم جودة الخدمات وأن الاستثمار في البنية التحتية الرقمية ينعكس مباشرة على كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف.
بدوره قال الوكيل المساعد للشؤون الإدارية عبدالرحمن الفارس "إن العمل خلال العطل الرسمية يتطلب تنسيقا عاليا ومسؤولية كبيرة وهو ما لمسناه اليوم في مواقع العمل".
وعقب زيارة لمستشفى الصباح أشار الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة الدكتور المنذر الحساوي إلى أهمية ضمان توافر خدمات الصحة العامة الوقائية والتشخيصية بشكل متكامل حتى خلال الإجازات وبما يحقق استمرارية الحماية الصحية وتعزيز كفاءة الطوارئ والاستجابة ضمن منظومة متكاملة من الخدمات الصحية.
بدوره وفي ختام زيارة لمستشفى مبارك شدد الوكيل المساعد لشؤون الأدوية والتجهيزات الطبية خالد الياسين على أن توافر المستلزمات والأدوية الحيوية خلال فترات العيد والعطل هو أولوية قصوى يجري العمل عليها ضمن منظومة متكاملة تضمن تدفق الإمدادات دون انقطاع.
وفي مستشفى العدان تابع الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الطبية المساندة الدكتور عبدالله الفرس مجريات العمل والتجهيزات الفنية مشيدا بالاستجابة السريعة للكوادر الفنية والمساندة ومؤكدا أن جاهزية الأقسام الطبية والفنية والإدارية تشكل ركيزة مهمة لاستدامة الرعاية الشاملة.
من جهته قام الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الصحية الخارجية الدكتور هشام كلندر بزيارة تفقدية لأقسام الطوارئ والعيادات في مستشفى جابر الأحمد حيث أكد أنه يعد أحد الصروح الصحية الوطنية الكبرى وأن استمرارية العمل فيه خلال المناسبات والأعياد تعد تجسيدا لالتزام الوزارة بضمان وصول الرعاية لكل من يحتاجها في كل الأوقات.
كما زار الوكيل المساعد لشؤون الخدمات العامة المهندس عبدالعزيز الطشة مستشفى الجهراء واعتبر أن تكامل عناصر الدعم اللوجستي والتشغيلي هو ما يضمن بيئة صحية مستقرة وأن الجهود مستمرة لتأمين كافة خدمات المساندة والبنية التحتية على مدار الساعة.
من جانبه قام الوكيل المساعد لشؤون طب الأسنان الدكتور أحمد أسد بجولة تفقدية شملت عددا من مراكز طب الأسنان من بينها عيادة الطوارئ في مركز الأسنان الأميري والصقر الصحي في العديلية ومنيرة العيار في كيفان والإحقاقي في الدعية.
وقال الدكتور أسد إن هذه الزيارات تأتي ضمن إطار التأكد من جاهزية عيادات الأسنان خلال عطلة العيد ومتابعة تقديم الرعاية الطارئة للمرضى بكفاءة مشيدا بالتزام الفرق الطبية والتمريضية التي تواصل العمل في مختلف التخصصات لضمان استمرار تقديم الخدمات العلاجية حتى في أيام الإجازات الرسمية.
وأعرب جميع المسؤولين عن شكرهم للكوادر العاملة على التزامهم وتفانيهم في أداء واجبهم المهني وأكدوا أن هذه الزيارات تعكس حرص الوزارة على استدامة الخدمة الصحية بكفاءة على مدار الساعة حتى في أوقات الإجازات. (النهاية)
م ر ف / ر ج
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