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مجموعة (فاغنر) الروسية تعلن انتهاء مهمتها وانسحاب عناصرها من مالي
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 6 (كونا) -- أعلنت مجموعة (فاغنر) الروسية اليوم الجمعة انتهاء مهامها في مالي دون توضيح أسباب هذا القرار الذي يأتي في ظل توالي هجمات الجماعات المسلحة في عدة مناطق بالبلاد.
ونشرت المجموعة الروسية مقطعا مصورا من خلال قناتها الرئيسية على (تليغرام) أعلنت فيه اكتمال مهمتها في مالي وانسحابها بعد أكثر من ثلاث سنوات على وجودها في البلاد.
وأوضحت في بيان أنها قضت على "آلاف الإرهابيين" واستعادت مدنا رئيسية مثل (غاو) و(تمبكتو) و(أنفيس) و(كيدال) وأن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة (المالية) قد تضاعفت.
وأشارت الى أن مقاتليها حاربوا على مدى ثلاث سنوات ونصف جنبا إلى جنب مع الشعب المالي ضد الإرهاب وأنهم ساعدوا المواطنين المحليين على بناء جيش قوي ومنضبط قادر على الدفاع عن أرضه.
ولم تصدر الحكومة المالية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن إعلان انسحاب (فاغنر) الذي جاء في سياق وضع أمني متوتر جراء هجمات جماعة متطرفة.
يذكر أن مجموعة (فاغنر) تأسست على يد حليف الكرملين يفغيني بريغوزين وقد واصلت أنشطتها في مالي بعد إعلان وفات مؤسسها في حادث تحطم طائرة بروسيا في أغسطس 2023 بعد وقت قصير من عودته من جولة في القارة الإفريقية.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (مؤسسة بحثية دولية) في 2 ديسمبر 2021 تحت عنوان (روسيا ومجموعة فاغنر في مالي: كيف تضعف المخاوف الأوروبية سياسات الاتحاد) فإن الحكومة المالية تدفع لهذه المجموعة مبلغ 10 ملايين يورو شهريا.
ويتجاوز عدد قوات (فاغنر) في مالي ألف عنصر وتتمثل مهامها في حماية الشخصيات الرسمية وتقديم استشارات أمنية ومواجهة الجماعات المسلحة. (النهاية)
م ر / ر ج
ونشرت المجموعة الروسية مقطعا مصورا من خلال قناتها الرئيسية على (تليغرام) أعلنت فيه اكتمال مهمتها في مالي وانسحابها بعد أكثر من ثلاث سنوات على وجودها في البلاد.
وأوضحت في بيان أنها قضت على "آلاف الإرهابيين" واستعادت مدنا رئيسية مثل (غاو) و(تمبكتو) و(أنفيس) و(كيدال) وأن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة (المالية) قد تضاعفت.
وأشارت الى أن مقاتليها حاربوا على مدى ثلاث سنوات ونصف جنبا إلى جنب مع الشعب المالي ضد الإرهاب وأنهم ساعدوا المواطنين المحليين على بناء جيش قوي ومنضبط قادر على الدفاع عن أرضه.
ولم تصدر الحكومة المالية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن إعلان انسحاب (فاغنر) الذي جاء في سياق وضع أمني متوتر جراء هجمات جماعة متطرفة.
يذكر أن مجموعة (فاغنر) تأسست على يد حليف الكرملين يفغيني بريغوزين وقد واصلت أنشطتها في مالي بعد إعلان وفات مؤسسها في حادث تحطم طائرة بروسيا في أغسطس 2023 بعد وقت قصير من عودته من جولة في القارة الإفريقية.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (مؤسسة بحثية دولية) في 2 ديسمبر 2021 تحت عنوان (روسيا ومجموعة فاغنر في مالي: كيف تضعف المخاوف الأوروبية سياسات الاتحاد) فإن الحكومة المالية تدفع لهذه المجموعة مبلغ 10 ملايين يورو شهريا.
ويتجاوز عدد قوات (فاغنر) في مالي ألف عنصر وتتمثل مهامها في حماية الشخصيات الرسمية وتقديم استشارات أمنية ومواجهة الجماعات المسلحة. (النهاية)
م ر / ر ج
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