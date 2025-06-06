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مجموعة (فاغنر) الروسية تعلن انتهاء مهمتها وانسحاب عناصرها من مالي

مجموعة (فاغنر) الروسية تعلن انتهاء مهمتها وانسحاب عناصرها من مالي

2025-06-06 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 6 - 6 (كونا) -- أعلنت مجموعة (فاغنر) الروسية اليوم الجمعة انتهاء مهامها في مالي دون توضيح أسباب هذا القرار الذي يأتي في ظل توالي هجمات الجماعات المسلحة في عدة مناطق بالبلاد.
ونشرت المجموعة الروسية مقطعا مصورا من خلال قناتها الرئيسية على (تليغرام) أعلنت فيه اكتمال مهمتها في مالي وانسحابها بعد أكثر من ثلاث سنوات على وجودها في البلاد.
وأوضحت في بيان أنها قضت على "آلاف الإرهابيين" واستعادت مدنا رئيسية مثل (غاو) و(تمبكتو) و(أنفيس) و(كيدال) وأن مساحة الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة (المالية) قد تضاعفت.
وأشارت الى أن مقاتليها حاربوا على مدى ثلاث سنوات ونصف جنبا إلى جنب مع الشعب المالي ضد الإرهاب وأنهم ساعدوا المواطنين المحليين على بناء جيش قوي ومنضبط قادر على الدفاع عن أرضه.
ولم تصدر الحكومة المالية أي بيان رسمي حتى الآن بشأن إعلان انسحاب (فاغنر) الذي جاء في سياق وضع أمني متوتر جراء هجمات جماعة متطرفة.
يذكر أن مجموعة (فاغنر) تأسست على يد حليف الكرملين يفغيني بريغوزين وقد واصلت أنشطتها في مالي بعد إعلان وفات مؤسسها في حادث تحطم طائرة بروسيا في أغسطس 2023 بعد وقت قصير من عودته من جولة في القارة الإفريقية.
وبحسب تقرير صادر عن المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (مؤسسة بحثية دولية) في 2 ديسمبر 2021 تحت عنوان (روسيا ومجموعة فاغنر في مالي: كيف تضعف المخاوف الأوروبية سياسات الاتحاد) فإن الحكومة المالية تدفع لهذه المجموعة مبلغ 10 ملايين يورو شهريا.
ويتجاوز عدد قوات (فاغنر) في مالي ألف عنصر وتتمثل مهامها في حماية الشخصيات الرسمية وتقديم استشارات أمنية ومواجهة الجماعات المسلحة. (النهاية)

م ر / ر ج


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