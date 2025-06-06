وزارة الحج والعمرة السعودية: نموذج ادارة الحشود حقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
وزارة الحج والعمرة السعودية: نموذج ادارة الحشود حقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 6 - 6 (كونا) -- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية الدكتور غسان النويمي اليوم الجمعة أن نموذج إدارة الحشود السعودي حقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية خلال الأيام 8 و9 و10 من ذي الحجة.
جاء ذلك في (الإحاطة الإعلامية لحج 1446 - 2025) الذي عقد بمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام حيث أشار النويمي الى ان نموذج إدارة الحشود هو صناعة سعودية ويعتبر أحد أكثر النماذج تعقيدا وتقدما حيث إنه يتولى إدارة أعداد ضخمة ومحددات بيئية وزمانية ومكانية ومع ذلك حقق أفضل النتائج.
وذكر ان جميع خطط التفويج وانتقال الحجاج بين المشاعر تم بانسيابية عالية وبإشراف فرق ميدانية مؤهلة وبالتنسيق مع شركاء المنظومة دون تسجيل أي ازدحامات أو اختناقات في الحركة.
وجدد تأكيد وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفتها تحت أي ظرف والتزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات خلال ساعات النهار من الساعة 10 صباحا وحتى الرابعة عصرا خلال أيام التشريق تفاديا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.
من جهته أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب أن قوات أمن الحج تواصل أداء مهامها لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم خلال تأدية مناسكهم داعيا الحجاج إلى مواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق خاصة ما يتعلق برمي الجمرات والطواف والسعي.
وحث ضبن شلهوب يوف الرحمن الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.
بدوره أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس خالد آل طالع إلى الخدمات الصحية التي قدمت إلى الحجاج ومواكبتها لأفضل المعايير العالمية لتجعل من هذه الشعيرة الإيمانية تجربة صحية ميسرة.
ولفت آل طالع إلى الأثر الملموس لتطبيق الأنظمة التي وجد من أهمها (لا حج بلا تصريح) وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها مبدأ الاستطاعة الصحية إضافة إلى تفعيل خطط التفويج المدروسة على نجاح هذا الموسم من الحج.
وأكد أهمية استمرار التزام الحجاج بالتقيد بجداول التفويج وعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال أوقات الذروة التي تمتد من الساعة 10 صباحا وحتى الرابعة عصرا واستخدام المظلات والحرص على شرب كميات كافية من السوائل للوقاية من الجفاف والإجهاد.
وطمأن الجميع الى الحالة الصحية للحجاج حيث لم يسجل بينهم أي تفش للأمراض أو أمراض مؤثرة في الصحة العامة.
أما متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج صالح الزويد فأكد سير الخطط التشغيلية لقطار المشاعر وفق ما هو مخطط له ومواصلة تقديم خدماته لليوم الرابع على التوالي في تجربة نقل آمنة وميسرة للحجاج.
وكشف الزويد عن أن عدد المستفيدين من القطار حتى الآن تجاوز أكثر من مليون راكب انتقلوا بين المشاعر بسهولة وانسيابية تامة.
وأكد جاهزية كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات مخصصة لهم سواء لحجاج الداخل أو الخارج مشددا على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات المتعلقة بشحن الأمتعة واشتراطات النقل الجوي. (النهاية)
ف ن / ر ج
جاء ذلك في (الإحاطة الإعلامية لحج 1446 - 2025) الذي عقد بمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام حيث أشار النويمي الى ان نموذج إدارة الحشود هو صناعة سعودية ويعتبر أحد أكثر النماذج تعقيدا وتقدما حيث إنه يتولى إدارة أعداد ضخمة ومحددات بيئية وزمانية ومكانية ومع ذلك حقق أفضل النتائج.
وذكر ان جميع خطط التفويج وانتقال الحجاج بين المشاعر تم بانسيابية عالية وبإشراف فرق ميدانية مؤهلة وبالتنسيق مع شركاء المنظومة دون تسجيل أي ازدحامات أو اختناقات في الحركة.
وجدد تأكيد وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفتها تحت أي ظرف والتزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات خلال ساعات النهار من الساعة 10 صباحا وحتى الرابعة عصرا خلال أيام التشريق تفاديا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.
من جهته أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب أن قوات أمن الحج تواصل أداء مهامها لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم خلال تأدية مناسكهم داعيا الحجاج إلى مواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق خاصة ما يتعلق برمي الجمرات والطواف والسعي.
وحث ضبن شلهوب يوف الرحمن الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.
بدوره أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس خالد آل طالع إلى الخدمات الصحية التي قدمت إلى الحجاج ومواكبتها لأفضل المعايير العالمية لتجعل من هذه الشعيرة الإيمانية تجربة صحية ميسرة.
ولفت آل طالع إلى الأثر الملموس لتطبيق الأنظمة التي وجد من أهمها (لا حج بلا تصريح) وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها مبدأ الاستطاعة الصحية إضافة إلى تفعيل خطط التفويج المدروسة على نجاح هذا الموسم من الحج.
وأكد أهمية استمرار التزام الحجاج بالتقيد بجداول التفويج وعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال أوقات الذروة التي تمتد من الساعة 10 صباحا وحتى الرابعة عصرا واستخدام المظلات والحرص على شرب كميات كافية من السوائل للوقاية من الجفاف والإجهاد.
وطمأن الجميع الى الحالة الصحية للحجاج حيث لم يسجل بينهم أي تفش للأمراض أو أمراض مؤثرة في الصحة العامة.
أما متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج صالح الزويد فأكد سير الخطط التشغيلية لقطار المشاعر وفق ما هو مخطط له ومواصلة تقديم خدماته لليوم الرابع على التوالي في تجربة نقل آمنة وميسرة للحجاج.
وكشف الزويد عن أن عدد المستفيدين من القطار حتى الآن تجاوز أكثر من مليون راكب انتقلوا بين المشاعر بسهولة وانسيابية تامة.
وأكد جاهزية كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات مخصصة لهم سواء لحجاج الداخل أو الخارج مشددا على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات المتعلقة بشحن الأمتعة واشتراطات النقل الجوي. (النهاية)
ف ن / ر ج
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
طفل ورجل مسن وأسر كاملة.. 42 شهيدًا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة
دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد
الحريديم يواصلون التهديد بحل الكنيست وإسقاط حكومة نتنياهو
وزير الخارجية الفرنسي: عازمون على الاعتراف بدولة فلسطين
الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع