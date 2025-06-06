  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
وزارة الحج والعمرة السعودية: نموذج ادارة الحشود حقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية

وزارة الحج والعمرة السعودية: نموذج ادارة الحشود حقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية

2025-06-06 11:14:19
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مكة المكرمة - 6 - 6 (كونا) -- أكد المتحدث الرسمي لوزارة الحج والعمرة السعودية الدكتور غسان النويمي اليوم الجمعة أن نموذج إدارة الحشود السعودي حقق أعلى مستويات السلامة والانسيابية خلال الأيام 8 و9 و10 من ذي الحجة.
جاء ذلك في (الإحاطة الإعلامية لحج 1446 - 2025) الذي عقد بمركز العمليات الإعلامي الموحد للحج بوزارة الإعلام حيث أشار النويمي الى ان نموذج إدارة الحشود هو صناعة سعودية ويعتبر أحد أكثر النماذج تعقيدا وتقدما حيث إنه يتولى إدارة أعداد ضخمة ومحددات بيئية وزمانية ومكانية ومع ذلك حقق أفضل النتائج.
وذكر ان جميع خطط التفويج وانتقال الحجاج بين المشاعر تم بانسيابية عالية وبإشراف فرق ميدانية مؤهلة وبالتنسيق مع شركاء المنظومة دون تسجيل أي ازدحامات أو اختناقات في الحركة.
وجدد تأكيد وزارة الحج والعمرة على أهمية الالتزام بجداول التفويج المعتمدة وعدم مخالفتها تحت أي ظرف والتزام الحجاج بالبقاء داخل المخيمات خلال ساعات النهار من الساعة 10 صباحا وحتى الرابعة عصرا خلال أيام التشريق تفاديا للتعرض المباشر لأشعة الشمس.
من جهته أوضح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية العقيد طلال بن شلهوب أن قوات أمن الحج تواصل أداء مهامها لحماية ضيوف الرحمن وضمان سلامتهم خلال تأدية مناسكهم داعيا الحجاج إلى مواصلة التزامهم بالتعليمات التي تنظم تحركاتهم خلال أيام التشريق خاصة ما يتعلق برمي الجمرات والطواف والسعي.
وحث ضبن شلهوب يوف الرحمن الذين ينوون التعجل بالمغادرة في ثاني أيام التشريق على البقاء في مخيماتهم إلى حين موعد المغادرة المحدد من قبل القائمين على خدمتهم.
بدوره أشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المهندس خالد آل طالع إلى الخدمات الصحية التي قدمت إلى الحجاج ومواكبتها لأفضل المعايير العالمية لتجعل من هذه الشعيرة الإيمانية تجربة صحية ميسرة.
ولفت آل طالع إلى الأثر الملموس لتطبيق الأنظمة التي وجد من أهمها (لا حج بلا تصريح) وتطبيق الاشتراطات الصحية ومنها مبدأ الاستطاعة الصحية إضافة إلى تفعيل خطط التفويج المدروسة على نجاح هذا الموسم من الحج.
وأكد أهمية استمرار التزام الحجاج بالتقيد بجداول التفويج وعدم التعرض لأشعة الشمس خاصة خلال أوقات الذروة التي تمتد من الساعة 10 صباحا وحتى الرابعة عصرا واستخدام المظلات والحرص على شرب كميات كافية من السوائل للوقاية من الجفاف والإجهاد.
وطمأن الجميع الى الحالة الصحية للحجاج حيث لم يسجل بينهم أي تفش للأمراض أو أمراض مؤثرة في الصحة العامة.
أما متحدث منظومة النقل والخدمات اللوجستية في موسم الحج صالح الزويد فأكد سير الخطط التشغيلية لقطار المشاعر وفق ما هو مخطط له ومواصلة تقديم خدماته لليوم الرابع على التوالي في تجربة نقل آمنة وميسرة للحجاج.
وكشف الزويد عن أن عدد المستفيدين من القطار حتى الآن تجاوز أكثر من مليون راكب انتقلوا بين المشاعر بسهولة وانسيابية تامة.
وأكد جاهزية كافة جهات منظومة النقل والخدمات اللوجستية لمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر 6 مطارات مخصصة لهم سواء لحجاج الداخل أو الخارج مشددا على أهمية التزام الحجاج بالتعليمات المتعلقة بشحن الأمتعة واشتراطات النقل الجوي. (النهاية)

ف ن / ر ج


MENAFN06062025000071011013ID1109647268

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث