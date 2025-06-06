موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش
بروكسل - المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو تقول إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك "موضع ترحيب كبير" في أوروبا في ردها على سؤال بشأن ما إذا كان ماسك قد تواصل مع الاتحاد الأوروبي بهدف نقل أعماله أو تأسيس مشاريع جديدة في أعقاب خلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
الجزائر - مجموعة (فاغنر) الروسية تعلن انتهاء مهامها في مالي دون توضيح أسباب هذا القرار الذي يأتي في ظل توالي هجمات الجماعات المسلحة في عدة مناطق بالبلاد. (النهاية) ر ج
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