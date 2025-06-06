موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الجمعة الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

MENAFN - Kuwait News Agency (KUNA)) غزة - السلطات الإعلامية في غزة تعلن استشهاد ثمانية فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بجروح خطرة في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء محاولتهم الوصول إلى مراكز للمساعدات غرب مدينة (رفح) جنوب قطاع غزة في أول أيام عيد الأضحى المبارك.

بروكسل - المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية باولا بينيو تقول إن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك "موضع ترحيب كبير" في أوروبا في ردها على سؤال بشأن ما إذا كان ماسك قد تواصل مع الاتحاد الأوروبي بهدف نقل أعماله أو تأسيس مشاريع جديدة في أعقاب خلاف علني مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

الجزائر - مجموعة (فاغنر) الروسية تعلن انتهاء مهامها في مالي دون توضيح أسباب هذا القرار الذي يأتي في ظل توالي هجمات الجماعات المسلحة في عدة مناطق بالبلاد. (النهاية) ر ج