ولي العهد السعودي المملكة ستواصل بذل جميع الجهود لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن
نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في الديوان الملكي بقصر منى، المهنئين بعيد الأضحى المبارك، وهم: رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف، وأصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" ان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ألقى كلمة بهذه المناسبة، قال فيها:
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين،، الحمد لله رب العالمين
،، الإخوة قادة القطاعات العسكرية والأمنية ومنسوبيها
.. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،، الحضور الكرام
نيابة عن سيدي، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ـ حفظه الله ـ يسُرنا أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، سائلين الله تعالى أن يعيده على بلادنا، وعلى المسلمين في أنحاء العالم بخير وسلام".
اضاف: إنّ ما شهدناه اليوم من نجاح متواصل في خدمة ضيوف الرحمن، يأتي نتيجة لجهود دولتنا المباركة، في خدمة الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وقاصديها. وسوف نواصل ـ بحول الله وقوته ـ بذل جميع الجهود، لتوفير سبل الراحة لضيوف الرحمن.
وتابع: نشيد بما تبذلونه والعاملون في مختلف قطاعات الدولة، والمتطوعون رجالًا ونساءً من جهود متواصلة في تنفيذ سياسة الدولة، لتمكين الحجاج من إتمام مناسكهم في أمن وسكينة. ونسأل الله تعالى أن يديم علينا نعمة الأمن والأمان، وأن يوفقنا لمواصلة أداء هذا الواجب العظيم على أكمل وجه.
وكل عام وأنتم بخير.. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
من جهته، ألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، أبرز خلالها "ما سخرته الدولة من إمكانياتها المادية، وطاقاتها البشرية، وتجهيزاتها التقنية، لخدمة ضيوف الرحمن، حيث أولت للحرم وقاصديه أتم الرعاية، معبرًا عن شعور المشاركين في تنفيذ خطط أمن الحج بالفخر والاعتزاز الذين يبلغ عددهم (مئتين وثلاثة عشر ألفًا وثلاثمائة وثلاثة وعشرين) من القطاعات الأمنية والعسكرية ومشاركتهم في تنفيذ توجيهات القيادة -حفظها الله- لتسهيل أداء نسك الحج بأمن وأمان، مستعينين بالله ومتحصنين بقدراتهم المهنية، وخبراتهم الميدانية، ومكتسباتهم المعرفية، التي استلهموها من رؤية المملكة التي يقودها سمو ولي العهد جاعلين خدمة ضيوف الرحمن من أهم أولوياتهم وأنبل غاياتهم".
وأشار إلى أن " ما تحقق من نجاحات لخطط أمن الحج حتى هذه اللحظة، هو نتاج توجيهات خادم الحرمين الشريفين، ودعم سمو ولي العهد غير المحدود للارتقاء المستمر بخدمة ضيوف الرحمن، وإشراف ومتابعة سمو وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا على إعداد وتنفيذ خطط أمن الحج وتكامل الأدوار بين كل الجهات المشاركة، حيث بنيت كل الخطط على مرتكزات دقيقة، ومسؤوليات واضحة، يدعمها مركز عمليات متقدم، يقوم بدور مهم في إدارة المنظومة الأمنية والخدمية، سخرت فيه كل التقنيات المتقدمة، وأنظمة المراقبة الحديثة، واتخذت فيه القرارات الفورية من خلال تحليل البيانات وتقييم المخاطر، لضمان أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام".ونوه مدير الأمن العام بالدعم الذي حظيت به خطط أمن الحج من قبل سمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية وسمو نائبه، وسمو أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة في ارتفاع أداء وتنظيم مؤشرات الحج والتي تهدف إلى رفع مستوى جودة الخدمات التي تم توفيرها لضيوف الرحمن.
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