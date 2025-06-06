جنود أميركيون في بنما لتدريبات تهدف إلى حماية القناة

جنود أميركيون في بنما لتدريبات تهدف إلى حماية القناة
أعلنت السفارة الأميركية في بنما أن جنودا أميركيين وصلوا إلى بنما لإجراء تدريبات لحماية القناة، وذلك عقب اتفاق ثنائي أثار احتجاجات في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.
وكانت السلطات في بنما ذكرت أن الاتفاق الثنائي الموقّع في أبريل الماضي يسمح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما بدون إنشاء قواعد عسكرية.
وأفادت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لوكالة فرانس برس بأن الجيش "سيجري تدريبات مع قوات الأمن البنمية في عمليات تنفذ في إحدى الغابات".وأوضحت السفارة أن على بنما "الموافقة" على دخول عسكريين أميركيين لاجراء مناورات "دورية وغير دائمة".
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