جنود أميركيون في بنما لتدريبات تهدف إلى حماية القناة

أعلنت السفارة الأميركية في بنما أن جنودا أميركيين وصلوا إلى بنما لإجراء تدريبات لحماية القناة، وذلك عقب اتفاق ثنائي أثار احتجاجات في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وكانت السلطات في بنما ذكرت أن الاتفاق الثنائي الموقّع في أبريل الماضي يسمح للقوات الأميركية بالانتشار حول قناة بنما بدون إنشاء قواعد عسكرية.

وأفادت السفارة الأميركية في بيان مقتضب لوكالة فرانس برس بأن الجيش "سيجري تدريبات مع قوات الأمن البنمية في عمليات تنفذ في إحدى الغابات".

وأوضحت السفارة أن على بنما "الموافقة" على دخول عسكريين أميركيين لاجراء مناورات "دورية وغير دائمة".