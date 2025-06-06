الاتحاد الأوروبي يتبنى خطة جديدة لمواجهة الأزمات والهجمات السيبرانية

اعتمد وزراء الاتصالات في دول الاتحاد الأوروبي خطة عمل موحدة لإدارة الأزمات والهجمات السيبرانية تهدف إلى تعزيز قدرة الاتحاد على الاستجابة للحوادث السيبرانية واسعة النطاق والتعامل معها بشكل منسق على مستوى الدول الأعضاء.

وقال نائب رئيس الوزراء البولندي كشيشتوف غافكوفسكي الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد في بيان الجمعة إن اعتماد الخطة الجديدة "يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز مرونة أوروبا في مجال الأمن السيبراني"، مشددا على أنها تجسد التزام الاتحاد ببناء قارة أكثر أمانا واستعدادا في مواجهة التهديدات الرقمية.

وأوضح أن الخطة ترتكز على الأسس التي وضعتها خطة الأمن السيبراني الأولى الصادرة في عام 2017 كما تستند إلى تشريعات حديثة ، مثل: التوجيه الأوروبي للأمن السيبراني وقانون التضامن السيبراني لتوفير إرشادات واضحة للدول الأعضاء بشأن الاستعداد والاستجابة والتعافي من الحوادث الكبرى.

وأشار البيان إلى أن تعقيد وتطور التهديدات الرقمية يتطلب تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء والجهات الفاعلة وتطوير شبكات التنسيق الحالية داخل الاتحاد وتجاوز العقبات المحتملة أمام الاستجابة المشتركة.

ولفت إلى أن الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا الرقمية والاتصال العالمي يمثل عاملا أساسيا في نمو الاقتصاد الأوروبي لكنه يعرضه لمخاطر متزايدة من الهجمات السيبرانية والحملات المختلطة التي تهدد الأمن والاقتصاد والمجتمعات.

وأكد أن الدول الأعضاء تظل الجهة الأساسية المسؤولة عن إدارة الحوادث السيبرانية إلا أن بعض التهديدات قد تتجاوز قدرات دولة واحدة أو تؤثر على عدة دول في الوقت نفسه مما يستدعي تنسيقا تقنيا وتشغيليا وسياسيا على مستوى الاتحاد.

كما شددت الخطة على أهمية التعاون المدني - العسكري في إدارة الأزمات السيبرانية بما يشمل تعزيز تبادل المعلومات مع حلف شمال الأطلسي (الناتو) عند الحاجة.

ويأتي اعتماد هذه الخطة في سياق تنامي التهديدات السيبرانية منذ عام 2017 ما استدعى مراجعة شاملة وتحديثا للإطار الأوروبي للأمن السيبراني.