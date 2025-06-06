ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات

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ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله عز وجل أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.
وقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله عز وجل أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.
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