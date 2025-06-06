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ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات

ولي العهد يتلقى اتصالا من رئيس الإمارات

2025-06-06 11:08:14
(MENAFN- Al Watan) تلقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، اتصالاً هاتفيًا، من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، هنأه فيه بعيد الأضحى المبارك.
وقد بادله ولي العهد التهنئة بهذه المناسبة، سائلًا الله عز وجل أن يعيدها على البلدين والشعبين الشقيقين والأمة الإسلامية باليمن والبركات.

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