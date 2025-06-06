برنامبوكو تستقبل حملة ترويجية حول السوق العربية

MENAFN - Brazil-Arab News Agency (ANBA))

ساو باولو – بعد يومين من لقاءات مع شركات وممثلين عن القطاع العام وزيارات فنية في ولاية برنامبوكو, أكد نائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد بان الولاية كغيرها من الولايات الشمالية الشرقية البرازيلية من الممكن أن تكون مركزاً للشراكات والانتاج والتصدير إلى الدول العربية. حيث قال الأمين العام متحدثاً لوكالة الأنباء العربية البرازيلية اليوم الجمعة 06 حزيران/ يونيو:” البرازيل بلد متنوع إنه عبارة عن قارة. وإن المنطقة الشمالية الشرقية البرازيلية تمتلك منتجات وسلع وبروتين وحبوب وبنية تحتية من الموانئ قادرة على تلبية متطلبات الدول العربية”.

كما تم خلال ندوة بعنوان:“البرازيل والدول العربية: ربط ولاية برنامبوكو بالفرص الدولية” والتي أقيمت في مقر اتحاد الصناعات في ولاية برنامبوكو – Fiepe, تقديم عرض عن إمكانات السوق العربية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومواصفات السوق الحلال للأغذية والمشروبات لمدراء الشركات. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الحلال هي المنتجات التي يتم تصنيعها وفقاً للشريعة الاسلامية وتصل إلى أسواق غير الأسواق العربية كالدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.

كما أكد مراد قائلاً:“لقد أظهرت الشركات اهتماماً كبيراً وطرحت الأسئلة واضعةً نصب أعينها تحقيق الأعمال التجارية سواء إلى السوق العربية إو إلى أسواق المنتاجات الحلال”.

وعرضت محللة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية إيلين براتس، تفاصيل السوق الاستهلاكية في الدول العربية، فيما عرضت مديرة مشاريع التدويل فرناندا دانتاس، تفاصيل خصائص وقواعد وإمكانات المنتجات الحلال.

من ناحيته قام تنفيذي الأعمال في الغرفة العربية فيليبي لاسيردا بتنفيذ أجندة اجتماعات على هامش هذا الحدث مع شركات من قطاعات البناء واللوجستيات والطاقة المتجددة والآيس كريم والعصائر وشراب جوز الهند. حيث أكد لاسيردا واصفاً اللقاءات:” كل الشركات مهتمة بفرص التصدير إلى الدول العربية” وأضاف متحدثاً عن شركة العصائر وشراب جوز الهند التي زارته قائلاً:” إن شركة Timbaúba قد صدرت بالفعل إلى ليبيا, إلا أنها ترغب بالعثور على عملاء لتصدير المنتج على المدى البعيد”.

توقيع اتفاقيات في ولاية برنامبوكو

وقد وقعت الغرفة التجارية العربية البرازيلية على 3 مذكرات تفاهم في الولاية خلال الحملة الترويجية, المذكرة الأولى مع اتحاد الصناعات في ولاية برنامبوكو Fiepe والثانية مع أمانة الولاية للتنمية الاقتصادية والثالثة مع أمانة البلدية للتنمية الاقتصادية. حيث تهدف المذكرات الثلاث إلى الدعم المتبادل في مبادرات أعمال بين ولاية برنامبوكو والدول العربية. كما قامت الغرفة العربية كجزء من اجندة زيارتها إلى الولاية بزيارة مجمع موانئ Suape الذي يعمل ويستثمر لكي يصبح مركزاً لوجيستياً وللطاقة. حيث سيحظى المجمع بمحطة لتوليد الهيدروجين الأخضر كما أنه يضم شركات ناشئة تقوم بتطوير مشاريع تتعلق بالتحول في الطاقة. تختتم الأجندة في ولاية برنامبوكو اليوم الجمعة 6 حزيران/ تموز بزيارة إلى مجمع بورتو للتكنولوجيا الرقمية في مدينة ريسيفي.

كما شارك في هذه اللقاءات والاجتماعات كذلك كل من رئيس اتحاد الصناعات في برنامبوكو برونو فيلوزو وأمناء التنمية الاقتصادية في الولاية غيليرمي كافالكانتي والبلدية كارلوس اندرادي.

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