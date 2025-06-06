برنامبوكو تستقبل حملة ترويجية حول السوق العربية
ساو باولو – بعد يومين من لقاءات مع شركات وممثلين عن القطاع العام وزيارات فنية في ولاية برنامبوكو, أكد نائب الرئيس للعلاقات الدولية والأمين العام للغرفة التجارية العربية البرازيلية محمد مراد بان الولاية كغيرها من الولايات الشمالية الشرقية البرازيلية من الممكن أن تكون مركزاً للشراكات والانتاج والتصدير إلى الدول العربية. حيث قال الأمين العام متحدثاً لوكالة الأنباء العربية البرازيلية اليوم الجمعة 06 حزيران/ يونيو:” البرازيل بلد متنوع إنه عبارة عن قارة. وإن المنطقة الشمالية الشرقية البرازيلية تمتلك منتجات وسلع وبروتين وحبوب وبنية تحتية من الموانئ قادرة على تلبية متطلبات الدول العربية”.
كما تم خلال ندوة بعنوان:“البرازيل والدول العربية: ربط ولاية برنامبوكو بالفرص الدولية” والتي أقيمت في مقر اتحاد الصناعات في ولاية برنامبوكو – Fiepe, تقديم عرض عن إمكانات السوق العربية في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومواصفات السوق الحلال للأغذية والمشروبات لمدراء الشركات. وتجدر الإشارة إلى أن المنتجات الحلال هي المنتجات التي يتم تصنيعها وفقاً للشريعة الاسلامية وتصل إلى أسواق غير الأسواق العربية كالدول الأوروبية والأفريقية والآسيوية.
كما أكد مراد قائلاً:“لقد أظهرت الشركات اهتماماً كبيراً وطرحت الأسئلة واضعةً نصب أعينها تحقيق الأعمال التجارية سواء إلى السوق العربية إو إلى أسواق المنتاجات الحلال”.
وعرضت محللة العلاقات المؤسسية في الغرفة العربية إيلين براتس، تفاصيل السوق الاستهلاكية في الدول العربية، فيما عرضت مديرة مشاريع التدويل فرناندا دانتاس، تفاصيل خصائص وقواعد وإمكانات المنتجات الحلال.
من ناحيته قام تنفيذي الأعمال في الغرفة العربية فيليبي لاسيردا بتنفيذ أجندة اجتماعات على هامش هذا الحدث مع شركات من قطاعات البناء واللوجستيات والطاقة المتجددة والآيس كريم والعصائر وشراب جوز الهند. حيث أكد لاسيردا واصفاً اللقاءات:” كل الشركات مهتمة بفرص التصدير إلى الدول العربية” وأضاف متحدثاً عن شركة العصائر وشراب جوز الهند التي زارته قائلاً:” إن شركة Timbaúba قد صدرت بالفعل إلى ليبيا, إلا أنها ترغب بالعثور على عملاء لتصدير المنتج على المدى البعيد”.توقيع اتفاقيات في ولاية برنامبوكو
وقد وقعت الغرفة التجارية العربية البرازيلية على 3 مذكرات تفاهم في الولاية خلال الحملة الترويجية, المذكرة الأولى مع اتحاد الصناعات في ولاية برنامبوكو Fiepe والثانية مع أمانة الولاية للتنمية الاقتصادية والثالثة مع أمانة البلدية للتنمية الاقتصادية. حيث تهدف المذكرات الثلاث إلى الدعم المتبادل في مبادرات أعمال بين ولاية برنامبوكو والدول العربية. كما قامت الغرفة العربية كجزء من اجندة زيارتها إلى الولاية بزيارة مجمع موانئ Suape الذي يعمل ويستثمر لكي يصبح مركزاً لوجيستياً وللطاقة. حيث سيحظى المجمع بمحطة لتوليد الهيدروجين الأخضر كما أنه يضم شركات ناشئة تقوم بتطوير مشاريع تتعلق بالتحول في الطاقة. تختتم الأجندة في ولاية برنامبوكو اليوم الجمعة 6 حزيران/ تموز بزيارة إلى مجمع بورتو للتكنولوجيا الرقمية في مدينة ريسيفي.
كما شارك في هذه اللقاءات والاجتماعات كذلك كل من رئيس اتحاد الصناعات في برنامبوكو برونو فيلوزو وأمناء التنمية الاقتصادية في الولاية غيليرمي كافالكانتي والبلدية كارلوس اندرادي.
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