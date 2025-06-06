المغتربون في العيد.. حنين للوطن وتمسّك بالتقاليد

خبرني - مع حلول عيد الأضحى المبارك، يعيش آلاف المغتربين حول العالم أجواء العيد بعيداً عن أسرهم في الوطن، وسط حرص على إحياء طقوس العيد في مجتمعاتهم الجديدة بطرق مختلفة، تجمع بين المحافظة على التقاليد الأردنية والتأقلم مع ظروف الغربة.

وفي الوقت الذي يجتمع فيه الأردنيون داخل البلاد للاحتفال بالعيد وتبادل الزيارات، تشهد بعض الجاليات الأردنية في الغربة فعاليات متنوعة ولقاءات عائلية تسعى لتعزيز الروابط الاجتماعية في مثل هذه المناسبات.

واكد عدد من المغتربين أن عيد الأضحى يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية و الهوية الوطنية رغم البعد، مشيرين إلى أهمية دور الجاليات الأردنية في الخارج في الحفاظ على طقوس العيد ومشاركة الفرحة، بحسب بترا.

الشاب محمد العبادي المقيم في دولة الإمارات قال، إنه رغم الغربة وبعد المسافات، يحرص هو وعائلته على الحفاظ على طقوس عيد الأضحى المبارك، من ذبح الأضاحي إلى تنظيم إفطار جماعي أول أيام العيد مع أبناء الجالية الأردنية، كما أنهم يجتمعون في صلاة العيد بالمساجد، ويحافظون خلال العيد على إعداد الأطعمة الأردنية التقليدية والتشارك بعمل موائد في الجمعيات، مما يعزز مشاعر التواصل والانتماء ويخفف من وطأة البعد عن الوطن.

وذكر العبادي أنه يحرص هو وأبناؤه على ارتداء الملابس التراثية الأردنية خلال العيد كنوع من الارتباط بأصالة الوطن، مشيراً إلى أن هذه العادات تعزز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية، وتمنح الأطفال فرصة للتعرف على تراث بلادهم والاحتفاء به.

من جهتها قالت رنا المصري، المغتربة في ألمانيا، إن أجواء العيد في دولة أجنبية مختلفة، إلا أنهم يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على التقاليد الأردنية، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بتعزيز التواصل والمعايدات مع العائلة والأصدقاء عبر المكالمات المرئية التي خففت من صعوبة قضاء الأعياد بعيداً عن الأهل والوطن.

وأضافت أن مشاركتهم في الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها الجالية الأردنية في ألمانيا تسهم في ترسيخ الشعور بالانتماء، وتعزز قيم التضامن والتآزر بين أبناء الجالية، ما يمنح العيد طعماً خاصاً ويجعلهم يشعرون بأنهم قريبون من وطنهم رغم البعد الجغرافي.

بدوره، ذكر الطالب إبراهيم المنسي، الذي يتابع دراسته الجامعية في بريطانيا، أن أجواء العيد بعيداً عن الوطن والعائلة تبقى صعبة، خاصة مع غياب الطقوس المألوفة ودفء اللقاءات العائلية، إلا أنه يسعى للتغلب على شعور الغربة من خلال لقاء أقارب له يقيمون هناك، موضحا أن هذه اللقاءات، رغم بساطتها، إلا أنها تخفف من شعور الغربة وتمنحه قدراً من الأجواء العائلية، وتضفي على العيد شيئاً من البهجة والمعنى الذي يفتقده في غربته.

ويجمع المغتربون على أن العيد رغم بعد المسافات، يظل فرصة لتجديد الروابط الاجتماعية وتعزيز قيم التضامن والتراحم، من خلال المحافظة على التقاليد الأردنية الأصيلة في بلاد الغربة، وأنه رغم الحنين إلى الوطن، تبقى طقوس العيد جسراً معبّراً عن الانتماء والهُوية، يربط المغتربين بذكرياتهم وأهلهم، ويمنحهم شعوراً بالوطن مهما بعدت المسافات.

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