المغتربون في العيد.. حنين للوطن وتمسّك بالتقاليد
خبرني - مع حلول عيد الأضحى المبارك، يعيش آلاف المغتربين حول العالم أجواء العيد بعيداً عن أسرهم في الوطن، وسط حرص على إحياء طقوس العيد في مجتمعاتهم الجديدة بطرق مختلفة، تجمع بين المحافظة على التقاليد الأردنية والتأقلم مع ظروف الغربة.
وفي الوقت الذي يجتمع فيه الأردنيون داخل البلاد للاحتفال بالعيد وتبادل الزيارات، تشهد بعض الجاليات الأردنية في الغربة فعاليات متنوعة ولقاءات عائلية تسعى لتعزيز الروابط الاجتماعية في مثل هذه المناسبات.
واكد عدد من المغتربين أن عيد الأضحى يمثل فرصة لتعزيز العلاقات الاجتماعية و الهوية الوطنية رغم البعد، مشيرين إلى أهمية دور الجاليات الأردنية في الخارج في الحفاظ على طقوس العيد ومشاركة الفرحة، بحسب بترا.
الشاب محمد العبادي المقيم في دولة الإمارات قال، إنه رغم الغربة وبعد المسافات، يحرص هو وعائلته على الحفاظ على طقوس عيد الأضحى المبارك، من ذبح الأضاحي إلى تنظيم إفطار جماعي أول أيام العيد مع أبناء الجالية الأردنية، كما أنهم يجتمعون في صلاة العيد بالمساجد، ويحافظون خلال العيد على إعداد الأطعمة الأردنية التقليدية والتشارك بعمل موائد في الجمعيات، مما يعزز مشاعر التواصل والانتماء ويخفف من وطأة البعد عن الوطن.
وذكر العبادي أنه يحرص هو وأبناؤه على ارتداء الملابس التراثية الأردنية خلال العيد كنوع من الارتباط بأصالة الوطن، مشيراً إلى أن هذه العادات تعزز الشعور بالانتماء والاعتزاز بالهوية الأردنية، وتمنح الأطفال فرصة للتعرف على تراث بلادهم والاحتفاء به.
من جهتها قالت رنا المصري، المغتربة في ألمانيا، إن أجواء العيد في دولة أجنبية مختلفة، إلا أنهم يحاولون قدر الإمكان الحفاظ على التقاليد الأردنية، موضحة أن وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت بتعزيز التواصل والمعايدات مع العائلة والأصدقاء عبر المكالمات المرئية التي خففت من صعوبة قضاء الأعياد بعيداً عن الأهل والوطن.
وأضافت أن مشاركتهم في الفعاليات الثقافية والاجتماعية التي تنظمها الجالية الأردنية في ألمانيا تسهم في ترسيخ الشعور بالانتماء، وتعزز قيم التضامن والتآزر بين أبناء الجالية، ما يمنح العيد طعماً خاصاً ويجعلهم يشعرون بأنهم قريبون من وطنهم رغم البعد الجغرافي.
بدوره، ذكر الطالب إبراهيم المنسي، الذي يتابع دراسته الجامعية في بريطانيا، أن أجواء العيد بعيداً عن الوطن والعائلة تبقى صعبة، خاصة مع غياب الطقوس المألوفة ودفء اللقاءات العائلية، إلا أنه يسعى للتغلب على شعور الغربة من خلال لقاء أقارب له يقيمون هناك، موضحا أن هذه اللقاءات، رغم بساطتها، إلا أنها تخفف من شعور الغربة وتمنحه قدراً من الأجواء العائلية، وتضفي على العيد شيئاً من البهجة والمعنى الذي يفتقده في غربته.
ويجمع المغتربون على أن العيد رغم بعد المسافات، يظل فرصة لتجديد الروابط الاجتماعية وتعزيز قيم التضامن والتراحم، من خلال المحافظة على التقاليد الأردنية الأصيلة في بلاد الغربة، وأنه رغم الحنين إلى الوطن، تبقى طقوس العيد جسراً معبّراً عن الانتماء والهُوية، يربط المغتربين بذكرياتهم وأهلهم، ويمنحهم شعوراً بالوطن مهما بعدت المسافات.
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