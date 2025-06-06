ترمب يعلن إجراء تقييم شامل للعقود الحكومية الحالية مع ماسك

خبرني - أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أنه سيجري تقييما شاملا للعقود الحكومية الحالية مع رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك والدعم المالي المُقدم لشركاته.

وقال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض: "سننظر في كل شيء... إنها أموال طائلة... دعم مالي كبير"، معلقا على إمكانية إنهاء العقود بين الوكالات الحكومية الأمريكية وشركات ماسك.

وفي الوقت نفسه، أشار ترمب إلى أنه "ليس لديه أدنى فكرة" عن إمكانية فتح تحقيقات ضد الملياردير في ظل الخلاف العلني معه.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "أتمنى له كل التوفيق".

وكان الرئيس ترمب قال يوم الخميس إنه "مستاء" من إيلون ماسك بعد أن شن الملياردير الداعم له ومستشاره السابق هجوما على مشروع القانون الأهم للرئيس والخاص بالتخفيضات الضريبية.

وهدد ترمب بخفض العقود الحكومية والدعم المالي المهم لأعمال ماسك، فيما وصف الملياردير الأمريكي مشروع قانون التخفيضات الضريبية وتقليص الإنفاق بأنه "جريمة مقززة".