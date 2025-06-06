الهلال يرفع عرضه لأوسيمين ليتجاوز 30 مليون يورو سنويا

خبرني - كشف الصحافي نيكولو شيرا، عبر منصة "إكس"، أن المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي، المدير الفني الجديد لنادي الهلال السعودي، أجرى اتصالاً هاتفياً مع المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين لإقناعه بالانضمام إلى الفريق.

وأفاد شيرا أن الهلال رفع عرضه المالي للاعب غلطة سراي التركي ليتجاوز 30 مليون يورو سنوياً كراتب صافٍ، بالإضافة إلى مكافآت إضافية، في محاولة لضم أوسيمين قبل انطلاق بطولة كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار شيرا إلى أن إدارة الهلال تُجري مفاوضات متقدمة مع نادي نابولي الإيطالي، مالك عقد أوسيمين، لإتمام الصفقة.