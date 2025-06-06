منتخب إيطاليا يتعرض لهزيمة تاريخية في تصفيات كأس العالم 2026 - فيديو

منتخب إيطاليا يتعرض لهزيمة تاريخية في تصفيات كأس العالم 2026 - فيديو
خبرني - تعرض المنتخب الإيطالي لهزيمة تاريخية أمام مضيفه النرويجي (0-3) في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الجمعة، ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس العالم 2026.
ووقع على ثلاثية النرويج كل من اللاعبين، ألكسندر سورلوث، أنطونيو نوسا، وإرلينغ هالاند في الدقائق (14، 34، 42) على الترتيب، في ملعب "أوليفول" بالعاصمة أوسلو.
وأشارت شبكة "أوبتا" للإحصائيات إلى أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ المنتخب الإيطالي التي تتلقى فيها شباكه 3 أهداف خلال الشوط الأول في مباراة ضمن تصفيات لكأس العالم.
وحقق المنتخب النرويجي انتصاره الثالث على التوالي ليعزز صدارته للمجموعة التاسعة بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، مبتعدا بفارق ثلاث نقاط عن وصيفه الإسرائيلي الذي تغلب بدوره على نظيره الإستوني (3-1) في عقر داره.
بينما استهل المنتخب الإيطالي مشواره في هذه التصفيات بهذه الخسارة ويحتل المركز الرابع من دون نقاط، بعدما غاب عن الجولتين الأولى والثانية لانشغاله بالمشاركة في دور الثمانية لدوري الأمم الأوروبية، حيث خرج على يد نظيره الألماني.
ومن ثم منتخب مولدوفا في المركز الخامس الأخير من دون نقاط أيضا، ولكن بعد خوضه مباراتين.
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