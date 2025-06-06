صور ورسائل نادرة في مزاد بونهامز

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت دار مزادات بونهامز، عرض الصور الفوتوغرافية الوحيدة المعروفة لعالمة الرياضيات ومبرمجة الحاسوب آدا لوفليس للبيع في مزاد للكتب والخرائط والمخطوطات الفاخرة الأسبوع المقبل.

تتضمن المجموعة التي تعرض من يوم 9 يونيو الجاري صورتين داجيريتين لأنطوان كلوديه (1797 - 1867) وهو تلميذ سابق للويس داجيري في حوامل بيضاوية مطلية بالذهب، وعلب أصلية من خشب المغاربة مبطنة بالمخمل باللون الكستنائي تحمل اسم كلوديه، وبورتريه مجهول للوفليس بريشة هنري ويندهام فيليبس في أواخر حياتها، وتتراوح التقديرات بين 8000 و12000 جنيه إسترليني.

والتُقطت الصور المعروضة للوفليس (1815 - 1852)، التي كانت مهتمة بظهور التصوير الفوتوغرافي وتأثيره المحتمل على المجتمع، حوالي عام 1843 عندما نشرت بحثها الرائد حول ((المحرك التحليلي)) لتشارلز باباج، والذي وصفت فيه ما يُعتبر غالباً أول برنامج حاسوب، وناقشت الفرق بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري، وقد توارثت عائلة لوفليس الصورتين.

ومن أبرز المعروضات الأخرى في المزاد رسم أصلي للفنان هابلوت ((فيز)) براون لرواية ((الركاب الأشباح)) في رواية ((شبح البريد))، واللوحة 37 في رواية ((أوراق ما بعد الوفاة لنادي بيكويك)) لتشارلز ديكنز، تحمل توقيعه بموافقة المؤلف بالقيمة التقديرية سبعة إلى 10 آلاف جنيه إسترلينى.