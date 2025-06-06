صور ورسائل نادرة في مزاد بونهامز

صور ورسائل نادرة في مزاد بونهامز
تتضمن المجموعة التي تعرض من يوم 9 يونيو الجاري صورتين داجيريتين لأنطوان كلوديه (1797 - 1867) وهو تلميذ سابق للويس داجيري في حوامل بيضاوية مطلية بالذهب، وعلب أصلية من خشب المغاربة مبطنة بالمخمل باللون الكستنائي تحمل اسم كلوديه، وبورتريه مجهول للوفليس بريشة هنري ويندهام فيليبس في أواخر حياتها، وتتراوح التقديرات بين 8000 و12000 جنيه إسترليني.
والتُقطت الصور المعروضة للوفليس (1815 - 1852)، التي كانت مهتمة بظهور التصوير الفوتوغرافي وتأثيره المحتمل على المجتمع، حوالي عام 1843 عندما نشرت بحثها الرائد حول ((المحرك التحليلي)) لتشارلز باباج، والذي وصفت فيه ما يُعتبر غالباً أول برنامج حاسوب، وناقشت الفرق بين الذكاء الاصطناعي والعقل البشري، وقد توارثت عائلة لوفليس الصورتين.
ومن أبرز المعروضات الأخرى في المزاد رسم أصلي للفنان هابلوت ((فيز)) براون لرواية ((الركاب الأشباح)) في رواية ((شبح البريد))، واللوحة 37 في رواية ((أوراق ما بعد الوفاة لنادي بيكويك)) لتشارلز ديكنز، تحمل توقيعه بموافقة المؤلف بالقيمة التقديرية سبعة إلى 10 آلاف جنيه إسترلينى.
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