"الوفرة" يشرح أسباب نقص الوظائف والمساكن

MENAFN - Al-Bayan) حل كتاب ((الوفرة)) للمؤلفين الأمريكيين عزرا كلاين، وديريك طومسون ضمن قائمة نيويورك تايمز للكتب غير الخيالية الأكثر مبيعاً. والكتاب للمؤلفَين صاحبي الكتب الأكثر مبيعاً وعملاقي الصحافة عزرا كلاين، وديريك طومسون، ويمثل كتابهما ((الوفرة)) دعوة فريدة من نوعها في كل جيل، تغير المفاهيم، لإعادة التفكير في المشاكل الكبيرة المتجذرة التي تبدو غارقة في هياكلها، من تغير المناخ إلى الإسكان، ومن التعليم إلى الرعاية الصحية.

ويتتبع الكتاب التاريخ العالمي للقرن الحادي والعشرين حتى الآن مع تزايد عدم القدرة على تحمل التكاليف والنقص في المساكن والوظائف في العالم.

ويوضح كتاب ((الوفرة)) أن مشاكلنا اليوم ليست نتيجة لأشرار الأمس، بل إن حلول جيل واحد أصبحت مشاكل للجيل التالي، فالقواعد واللوائح المصممة لحل المشاكل البيئية في سبعينيات القرن الماضي غالباً ما تمنع الكثافة الحضرية ومشاريع الطاقة الخضراء التي من شأنها أن تساعد في حل المشاكل البيئية في عشرينيات القرن الحادي والعشرين.