بهجة العيد.. الإمارات تشعُّ بالجمال وتوقد خيال الشعر

MENAFN - Al-Bayan) يهلُّ العيد فيرسم بالفرحة ابتساماته العريضة على الوجوه، وتعلو تكبيراته فتنتشي النفوس سعادةً وطرباً، ويأتي الشعر فيصوِّر ملامح ذلك المشهد الأنيق، ملتقطاً تفاصيل المجتمع الإماراتي ذات النكهة المميزة، ليصنع منها لوحة تشرق بالجمال، وتضوع بنفحات التراث العريق.

وتقول الشاعرة الإماراتية مريم النقبي، لـ((البيان))، إن مظاهر العيد في الإمارات أكسبت الشعر الإماراتي مذاقاً فنياً فريداً وخصوصية إبداعية مميزة، مشيرةً إلى أن الروابط الاجتماعية والعادات المميزة لمجتمع الإمارات ألقت بظلالها على القصيدة الإماراتية.

وأوضحت أن الشعراء تأثروا إيجابياً بتلك العادات الأصيلة، فكتبوا أجمل القصائد وأعذبها، معبِّرين عن الفرحة التي يعيشها المجتمع بكل أطيافه خلال هذه المناسبة الغالية على القلوب، لافتةً إلى أن الكثير من الشعراء من الزمن القديم تغنَّوا بالعيد وأجوائه الجميلة، وما زال الشعراء في العصر الحالي يكتبون أجمل قصائد الاحتفال بالعيد السعيد.

وقالت مريم: ((العيد فرصة للقاء الأهل والأحباب، وكثيراً ما عبَّر الشعراء عن لحظة ترقُّب قدوم العيد لالتقاء الأحباب، فكانت أكثر القصائد تتغنى بهذه اللحظة، وتصف مشاعر الشاعر وترقبه لها؛ لأن العيد فرصة للقاء بعد غياب، وفرصة لمحو كل لحظات العتاب والحزن)).

وأضافت: ((شخصياً، أحب أن أعايد أحبابي ومعارفي بأبيات شعرية كعادتي في كل عام؛ لأن الشعر هو ما يميز معايدة الشاعر))، منوهةً بأن الموهبة الشعرية واللغة الأدبية أقدر على التعبير عن هذه الفرحة ومظاهر العيد البهيجة.

تفاصيل مميزة

من جانبه، أوضح الكاتب والباحث الإماراتي المتخصص في الأدب والتراث، فهد علي المعمري، أن الشاعر مرآة المجتمع وحوادث الزمن بكل أنواعها التي تشكِّل شرارة أولى توقد مخيِّلة المبدع وتلهمه التعبير عن كل جميل، مؤكداً أن فرحة العيد في الإمارات تتضمن تفاصيل خاصة تميِّز المجتمع، وتنعكس على الأشعار المنبثقة من تجارب الشعراء بهذا الخصوص.

وبيَّن المعمري أن تلك التفاصيل تشتمل على بعض العادات والتقاليد والأطعمة والأهازيج والألعاب الشعبية المرتبطة بالعيد والمحفورة في ذهن الشاعر الذي بدوره يعمل على توثيقها وتصويرها إبداعياً من خلال أبيات قصائده، مشيراً إلى أن الطقوس الدينية كصلاة العيد والأضحية تستحوذ على قدر مهم من تلك الملامح الحافلة بالبهجة والسعادة.

وتطرق إلى الحديث عن ترحيبة العيد ذات المفردات الخاصة مثل: ((عيدكم مبارك، عساكم من عوادة))، وكذلك الزي الوطني الذي يحرص أبناء الإمارات على الالتزام به في هذه المناسبة، لافتاً إلى أن في الشعر النبطي ما يشير إلى تلك السمات الاجتماعية الأصيلة، كقول الشاعر محمد بن سوقات مداعباً صديقه الشاعر سالم الجمري: ((حامد عطاني كسوة العيد، وانته ابليّا ثياب تميت، ما تعرف حدّ امن الاياويد، يعطيك سفرة شال وابشيت)).