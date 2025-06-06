"كتب الأسرة" في مكتبة محمد بن راشد.. أسفار معرفية

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"كتب الأسرة" في مكتبة محمد بن راشد.. أسفار معرفية
(MENAFN- Al-Bayan) أسفار معرفية وثقافية حافلة بالتجارب الملهمة توفرها مكتبة محمد بن راشد لأولياء الأمور وربَّات المنزل مع باقات ومنظومات الكتب المتنوعة التي تضمها، حيث تثري معارفهم حول متطلبات الحياة ومستلزمات العائلة، واستناداً لإحصائيات أخيرة استهدفت الكتب الأكثر قراءة في عدة مجالات، تستعرض ))البيان (( أبرز 7 عناوين تصدرت اهتمام رواد المكتبة في حقل ))كتب الأسرة ((، لتكون الكتب التالية زاداً معرفياً يثير شغف أفراد العائلة.
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