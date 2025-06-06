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"كتب الأسرة" في مكتبة محمد بن راشد.. أسفار معرفية

"كتب الأسرة" في مكتبة محمد بن راشد.. أسفار معرفية

2025-06-06 07:15:39
(MENAFN- Al-Bayan) أسفار معرفية وثقافية حافلة بالتجارب الملهمة توفرها مكتبة محمد بن راشد لأولياء الأمور وربَّات المنزل مع باقات ومنظومات الكتب المتنوعة التي تضمها، حيث تثري معارفهم حول متطلبات الحياة ومستلزمات العائلة، واستناداً لإحصائيات أخيرة استهدفت الكتب الأكثر قراءة في عدة مجالات، تستعرض ))البيان (( أبرز 7 عناوين تصدرت اهتمام رواد المكتبة في حقل ))كتب الأسرة ((، لتكون الكتب التالية زاداً معرفياً يثير شغف أفراد العائلة.

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