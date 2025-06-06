نمر يسرق كاميرا

MENAFN - Al-Bayan) وثّقت كاميرات المراقبة في محمية ((أرض النمور)) بإقليم بريمورسكي الروسي كيف أقدم نمر آمور على سرقة إحدى الكاميرات المخفية التي كانت تستخدم لمراقبة الحيوانات، وفق ((نوفوستي)).

وتبعاً للقائمين على المحمية فإن الحادثة اكتشفت أثناء فحص روتيني عندما لاحظ الموظفون فقدان إحدى الكاميرات، ولم يُعثر سوى على حزامها المثبت، ولم تُعرف حقيقة قيام نمر بري بهذا الفعل إلا لاحقاً أثناء مراجعة تسجيلات الكاميرات الأخرى بحثاً عن السارق.

وقال بيان صادر عن إدارة المحمية: ((بعد مراجعة اللقطات من الكاميرا، تمكنا من التأكد أن الكاميرا وقعت في مخالب نمر آمور. يظهر في الفيديو وهو يحمل الكاميرا بأسنانه، بينما تواصل الأخيرة تصوير المشهد)). أشار فيكتور ستوروجوك، موظف قسم الأبحاث في المحمية، إلى أن عمليات البحث عن الكاميرا باءت بالفشل، واختفت الكاميرا مع تسجيلاتها، وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.