  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
نمر يسرق كاميرا

نمر يسرق كاميرا

2025-06-06 07:15:39
(MENAFN- Al-Bayan) وثّقت كاميرات المراقبة في محمية ((أرض النمور)) بإقليم بريمورسكي الروسي كيف أقدم نمر آمور على سرقة إحدى الكاميرات المخفية التي كانت تستخدم لمراقبة الحيوانات، وفق ((نوفوستي)).

وتبعاً للقائمين على المحمية فإن الحادثة اكتشفت أثناء فحص روتيني عندما لاحظ الموظفون فقدان إحدى الكاميرات، ولم يُعثر سوى على حزامها المثبت، ولم تُعرف حقيقة قيام نمر بري بهذا الفعل إلا لاحقاً أثناء مراجعة تسجيلات الكاميرات الأخرى بحثاً عن السارق.

وقال بيان صادر عن إدارة المحمية: ((بعد مراجعة اللقطات من الكاميرا، تمكنا من التأكد أن الكاميرا وقعت في مخالب نمر آمور. يظهر في الفيديو وهو يحمل الكاميرا بأسنانه، بينما تواصل الأخيرة تصوير المشهد)). أشار فيكتور ستوروجوك، موظف قسم الأبحاث في المحمية، إلى أن عمليات البحث عن الكاميرا باءت بالفشل، واختفت الكاميرا مع تسجيلاتها، وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.

MENAFN06062025000110011019ID1109647082

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث