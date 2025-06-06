نمر يسرق كاميرا
وتبعاً للقائمين على المحمية فإن الحادثة اكتشفت أثناء فحص روتيني عندما لاحظ الموظفون فقدان إحدى الكاميرات، ولم يُعثر سوى على حزامها المثبت، ولم تُعرف حقيقة قيام نمر بري بهذا الفعل إلا لاحقاً أثناء مراجعة تسجيلات الكاميرات الأخرى بحثاً عن السارق.
وقال بيان صادر عن إدارة المحمية: ((بعد مراجعة اللقطات من الكاميرا، تمكنا من التأكد أن الكاميرا وقعت في مخالب نمر آمور. يظهر في الفيديو وهو يحمل الكاميرا بأسنانه، بينما تواصل الأخيرة تصوير المشهد)). أشار فيكتور ستوروجوك، موظف قسم الأبحاث في المحمية، إلى أن عمليات البحث عن الكاميرا باءت بالفشل، واختفت الكاميرا مع تسجيلاتها، وأن هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها.
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