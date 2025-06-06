  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
أداة تشخيصية واعدة لأمراض القلب المبكرة

أداة تشخيصية واعدة لأمراض القلب المبكرة

2025-06-06 07:15:39
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة ((الأشعة: تصوير القلب والصدر)) أن تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي القلبي أثناء التمارين exCMR قد تُحدث نقلة نوعية في تشخيص أمراض القلب. وتعتمد التقنية على تصوير القلب أثناء ممارسة المريض لتمارين خفيفة داخل جهاز التصوير؛ ما يسمح بمراقبة كيفية استجابة القلب للإجهاد.

MENAFN06062025000110011019ID1109647081

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث