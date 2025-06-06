أداة تشخيصية واعدة لأمراض القلب المبكرة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
أداة تشخيصية واعدة لأمراض القلب المبكرة
(MENAFN- Al-Bayan) كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة ((الأشعة: تصوير القلب والصدر)) أن تقنية التصوير بالرنين المغناطيسي القلبي أثناء التمارين exCMR قد تُحدث نقلة نوعية في تشخيص أمراض القلب. وتعتمد التقنية على تصوير القلب أثناء ممارسة المريض لتمارين خفيفة داخل جهاز التصوير؛ ما يسمح بمراقبة كيفية استجابة القلب للإجهاد.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
الأخبار الأكثر تداولاً
وفد من المجتمع المحلي في خان يونس يزور المستشفى الميداني الأردني غزة 6
عشرات الآلاف يؤدون صلاة عيد الأضحى في المسجد الأقصى المبارك
"كتب الأسرة" في مكتبة محمد بن راشد.. أسفار معرفية
خرسانة متينة من مخلفات معالجة المياه
أداة تشخيصية واعدة لأمراض القلب المبكرة
بهجة العيد.. الإمارات تشعُّ بالجمال وتوقد خيال الشعر