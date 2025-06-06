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خرسانة متينة من مخلفات معالجة المياه
(MENAFN- Al-Bayan) طور باحثون في جامعة جنوب أستراليا مادة إنشائية جديدة مقاومة للتآكل من مخلفات معالجة المياه تفوق متانة الأسمنت التقليدي بنسبة تزيد على 50 %. الدراسة المنشورة في ((مجلة هندسة البناء)) أظهرت أن المواد المنشّطة قلوياً، توفر قوة انضغاط أعلى مقارنة بالخرسانة التقليدية.
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