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خرسانة متينة من مخلفات معالجة المياه

خرسانة متينة من مخلفات معالجة المياه

2025-06-06 07:15:39
(MENAFN- Al-Bayan) طور باحثون في جامعة جنوب أستراليا مادة إنشائية جديدة مقاومة للتآكل من مخلفات معالجة المياه تفوق متانة الأسمنت التقليدي بنسبة تزيد على 50 %. الدراسة المنشورة في ((مجلة هندسة البناء)) أظهرت أن المواد المنشّطة قلوياً، توفر قوة انضغاط أعلى مقارنة بالخرسانة التقليدية.

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