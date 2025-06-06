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سرطان الرئة يصيب غير المدخنين

سرطان الرئة يصيب غير المدخنين

2025-06-06 07:15:38
(MENAFN- Al-Bayan) في اعتقاد سائد منذ عقود، ترتبط الإصابة بسرطان الرئة بالتدخين، لكن زيادة نسبة الإصابة بهذا المرض لدى غير المدخنين، دفع عدداً من العلماء لتصنيفه كمرض مستقل يختلف عن فئات السرطان المعروفة سابقاً، وله خصائص تميزه.

يرى اختصاصي الأورام في جامعة زيوريخ السويسرية، أندرياس فيك، أن ((سرطان الرئة قد يظهر كمرض منفصل، وإذا تم تشخيصه لدى أشخاص تتراوح أعمارهم بين 30 و35 سنة، فغالباً ما يكونون من غير المدخنين)).

ويضيف: ((سرطان الرئة، وخصوصاً السرطان الغدي، لا تظهر أعراضه في المراحل الأولى، مثل السعال وألم الصدر وضيق التنفس، إلا عندما يكون الورم قد انتشر، ولهذا تشخص أغلب حالات هذا المرض في مرحلة متقدمة)).

وأشار تقرير لوسائل إعلام إلى أن ((نسبة الإصابة بسرطان الرئة تزداد كل عام، وهو أكثر شيوعاً بين النساء، خاصة من أصول آسيوية))، لافتاً إلى ((تأثير الهرمونات الأنثوية على ظهور هذا النوع من السرطان)). ومن بين أسباب الإصابة بسرطان الرئة، بحسب التقرير، ((استنشاق الغازات، والتدخين غير المباشر، والتعرض لأبخرة الطهي، أو الوقود الصلب مثل الحطب والفحم في أماكن سيئة التهوية)).

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