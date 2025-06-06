صيحات استهجان ألمانية ضد كوكوريلا بعد عام من واقعة "يورو 2024"

MENAFN - Al-Bayan) تعرض مارك كوكوريلا، نجم منتخب إسبانيا، لصيحات استهجان من عدد من المشجعين، أول من أمس، لدى عودته إلى ملعب شتوتغارت، حيث لا تزال الجماهير تتذكر واقعته الشهيرة في نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم الأخيرة (يورو 2024)، التي استضافتها ألمانيا العام الماضي.

وأطلقت الجماهير صيحات استهجان عندما تم الإعلان عن اسم كوكوريلا ضمن القائمة الأساسية لمنتخب إسبانيا في الدور قبل النهائي لبطولة دوري أمم أوروبا ضد منتخب فرنسا، كما تكرر الأمر في كل مرة كانت الكرة بحوزته منذ بداية اللقاء.

اعتراف متأخر

ويتعلق رد الفعل بمباراة ألمانيا وإسبانيا في دور الثمانية ببطولة كأس الأمم الأوروبية الأخيرة، حيث قرر حكم المباراة عدم احتساب لمسة يد ضد كوكوريلا داخل منطقة جزاء منتخب بلاده في المباراة التي انتصر فيها الإسبان 2 - 1 على منتخب (الماكينات)، ليصعد منتخب (الماتادور) للدور قبل النهائي ويشق طريقه نحو التتويج باللقب القاري.

واعترف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) لاحقاً بأنه كان من المفترض احتساب ركلة جزاء لألمانيا، حيث كانت النتيجة تشير للتعادل الإيجابي 1 - 1 في ذلك الوقت.

من جانبه، صرح كوكوريلا قبل مباراة فرنسا: ((أنا مستعد لسماع صيحات الاستهجان مرة أخرى)).