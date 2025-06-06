نجوم العين يجددون العهد ويبعثون الأمل

نجوم العين يجددون العهد ويبعثون الأمل
ورفع لاعبو العين، بهذه المناسبة السعيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وعموم شعب الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بمزيد من الأمن، والاستقرار، والتميز والازدهار، والتوفيق في كل المجالات.
وقال الدولي التوغولي، لابا كودجو في تهنئته: ((عيد مبارك لكل أهل الإمارات. ونحن نعمل هنا بكل جدية وشغف من أجل تمثيل دولة الإمارات الوطن الغالي ونادينا الكبير بأفضل صورة، وثقتنا في أنفسنا وببعضنا البعض لا حدود لها)).
وهنأ، لاعب متوسط الميدان، محمد عباس القيادة الرشيدة ومواطني الدولة وكل مقيم على أرضها الطيبة ومحبي نادي العين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال: ((أتمنى لدولتنا الحبيبة دوام التقدم والنجاح. والأجواء هنا في واشنطن إيجابية تطغى عليها روح العائلة الحقيقية، والعين كان وسيبقى بيتاً واحداً يجمعنا على هدف واحد)).
بدوره أكد ماتياس بلاسيوس: ((رغم بعدنا الجغرافي، إلا أن قلوبنا قريبة من جماهيرنا. نُدرك حجم المسؤولية ونعمل بإخلاص لنشر الفرح من جديد في مدرجات الزعيم وعيدكم مبارك)).
ووجه إيريك جورجنيس، تحية من القلب لكل محبي نادي العين في الدولة وخارجها. مؤكداً: ((الجدية والتركيز هما عنوان هذا المعسكر، وسنخرج منه أقوى وأجهز لنُسعد جمهورنا)).
وهنأ ماتيو سنابريا الجميع بمناسبة العيد السعيد، متمنياً أن يقدم الفريق بالتزامن مع هذه المناسبة السعيدة أداءً مميزاً يقود الزعيم إلى النتائج التي تتسق مع دعم واهتمام إدارة النادي ومساندة الجماهير.
ويواصل الفريق تنفيذ برنامجه التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف مباشر من المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي ظل يولي أهمية قصوى للاستفادة من كل لحظة منذ أن تولى المهمة رسمياً في فبراير الماضي، مع التركيز على تعزيز الانسجام البدني والتكتيكي، ورفع مستوى الجاهزية الذهنية.
وقد بدا واضحاً خلال الأيام الأولى من المعسكر مدى سرعة اندماج اللاعبين الجدد في منظومة الفريق، في مشهد يعكس قوة الهيكل الفني للنادي وروح الانتماء المتجذرة في ((البيت العيناوي)).
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