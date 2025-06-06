نجوم العين يجددون العهد ويبعثون الأمل

MENAFN - Al-Bayan) استقبل نجوم العين أول أيام عيد الأضحى المبارك في مقر معسكرهم بالعاصمة الأمريكية واشنطن، بأجواء يغلب عليها دفء العائلة وروح الالتزام، حيث تبادل اللاعبون وأعضاء البعثة التهاني والتبريكات، في لحظة امتزجت فيها مشاعر العيد مع أجواء العمل الجاد والطموح المشترك.

ورفع لاعبو العين، بهذه المناسبة السعيدة، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة وعموم شعب الإمارات، سائلين الله العلي القدير أن يعيدها على الجميع بمزيد من الأمن، والاستقرار، والتميز والازدهار، والتوفيق في كل المجالات.

وقال الدولي التوغولي، لابا كودجو في تهنئته: ((عيد مبارك لكل أهل الإمارات. ونحن نعمل هنا بكل جدية وشغف من أجل تمثيل دولة الإمارات الوطن الغالي ونادينا الكبير بأفضل صورة، وثقتنا في أنفسنا وببعضنا البعض لا حدود لها)).

وهنأ، لاعب متوسط الميدان، محمد عباس القيادة الرشيدة ومواطني الدولة وكل مقيم على أرضها الطيبة ومحبي نادي العين في كل مكان، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، وقال: ((أتمنى لدولتنا الحبيبة دوام التقدم والنجاح. والأجواء هنا في واشنطن إيجابية تطغى عليها روح العائلة الحقيقية، والعين كان وسيبقى بيتاً واحداً يجمعنا على هدف واحد)).

بدوره أكد ماتياس بلاسيوس: ((رغم بعدنا الجغرافي، إلا أن قلوبنا قريبة من جماهيرنا. نُدرك حجم المسؤولية ونعمل بإخلاص لنشر الفرح من جديد في مدرجات الزعيم وعيدكم مبارك)).

ووجه إيريك جورجنيس، تحية من القلب لكل محبي نادي العين في الدولة وخارجها. مؤكداً: ((الجدية والتركيز هما عنوان هذا المعسكر، وسنخرج منه أقوى وأجهز لنُسعد جمهورنا)).

وهنأ ماتيو سنابريا الجميع بمناسبة العيد السعيد، متمنياً أن يقدم الفريق بالتزامن مع هذه المناسبة السعيدة أداءً مميزاً يقود الزعيم إلى النتائج التي تتسق مع دعم واهتمام إدارة النادي ومساندة الجماهير.

ويواصل الفريق تنفيذ برنامجه التدريبي على فترتين صباحية ومسائية، بإشراف مباشر من المدرب الصربي فلاديمير إيفيتش، الذي ظل يولي أهمية قصوى للاستفادة من كل لحظة منذ أن تولى المهمة رسمياً في فبراير الماضي، مع التركيز على تعزيز الانسجام البدني والتكتيكي، ورفع مستوى الجاهزية الذهنية.

وقد بدا واضحاً خلال الأيام الأولى من المعسكر مدى سرعة اندماج اللاعبين الجدد في منظومة الفريق، في مشهد يعكس قوة الهيكل الفني للنادي وروح الانتماء المتجذرة في ((البيت العيناوي)).