ماتيوس دي أوليفيرا: أنشيلوتي سيعيد مجد البرازيل

MENAFN - Al-Bayan) أكد البرازيلي ماتيوس دي أوليفيرا، لاعب النصر وخورفكان السابق، أن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدرب الأنسب لإعادة ((سيليساو)) إلى مجده السابق خاصة في بطولة كأس العالم التي لم يحقق منتخب البرازيل لقبها منذ نسخة 2002.

وقال دي أوليفيرا لـ((البيان)): أنشيلوتي هو أنشيلوتي، إنه واحد من أفضل المدربين في العالم، يملك عقلية الفوز، لا يوجد مثله كثيرون، قرار تعيينه مدرباً للبرازيل جاء متأخراً، كان يجدر أن يأتي قبل سنوات ولكن أن تأتي متأخراً خير من أن لا تأتي أبداً، إنه المدرب الأنسب لنا ومنتخبنا يحتاج إلى مدرب مثل أنشيلوتي لإعادة مجده السابق.

وأضاف: لقد انتقل أنشيلوتي إلى البرازيل من أفضل ناد في العالم وهو ريال مدريد، وبما أن منتخبنا يزخر بالنجوم، أعتقد أنه الأنسب للتعامل معهم واستخراج الأفضل منهم. وأصبح أنشيلوتي أول مدرب غير برازيلي يتولى المسؤولية منذ ستة عقود، ورغم تعثره بالتعادل السلبي أمام الإكوادور، أمس، ضمن الجولة الـ15 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2026، إلا أن الشارع الرياضي البرازيلي متفائل بقدرة أنشيلوتي على إعادة الروح للمنتخب البرازيلي.

ويعد ((سيليساو)) أول منتخب يقوده أنشيلوتي في مسيرته التدريبية الطويلة التي عام 1995 ودرب خلالها 11 نادياً من أشهر الأندية العالمية مثل يوفنتوس وميلان الإيطاليين وتشلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وريال مدريد الإسباني، ولطالما أكد المدرب الإيطالي في تصريحات سابقة أنه يفضل تدريب الأندية على المنتخبات.

وتعليقاً عن ذلك، قال ماتيوس دي أوليفيرا الذي أعلن نادي النصر عن استغنائه عنه بانتهاء عقده مع الفريق: تدريب الأندية يختلف عن المنتخبات، ولكن هذه المهمة لن تكون صعبة على أنشيلوتي المتمرس في تدريب الأندية الكبيرة مثل يوفنتوس وميلان وتشلسي وباريس سان جيرمان وريال مدريد، وجميعها تضم لاعبين من المنتخب البرازيلي وساهم أنشيلوتي في تطويرهم مثل فينيسيوس جونيور في ريال.

وأضاف: كل المواصفات المطلوبة لمدرب البرازيل تنطبق على أنشيلوتي، والأهم أنه قادر على إعادته إلى منصات التتويج في كأس العالم 2026، لم نفز باللقب منذ سنوات ونحتاج إلى مدرب مثله حقق كل الألقاب مع ريال مدريد وأغلب الفرق التي دربها.

وعن عدم تحقيقه الشهرة نفسها التي حققها والده نجم البرازيل السابق، روبرتو دي أوليفييرا، الشهير بـ((بيبيتو))، قال لاعب النصر: والدي لاعب لن يتكرر، موهبة استثنائية في عالم كرة القدم، لقد ساعدني كثيراً في مسيرتي وكان عبارة عن مدربي الخاص في البيت.

شهرة عالمية

ونال ماتيوس دي أوليفيرا شهرة عالمية من خلال احتفالية والده بيبيتو الشهيرة في كأس العالم 1994 التي كانت بمناسبة ميلاده قبل يومين من فوز البرازيل على هولندا في ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وبشأن تجربته القصيرة مع النصر، أوضح ماتيوس دي أوليفيرا أنه وافق على التعاقد مع العميد لفترة قصيرة، محاولاً أن يكسب التحدي والاستمرار لفترة أطول لكن الظروف الصعبة التي واجهها الفريق حالت دون ذلك، مشيراً إلى أنه رغم قصرها إلا أنها كانت ناجحة وفخور باللعب للنصر، عميد الأندية الإماراتية، ومتمنياً له التوفيق في الموسم المقبل.

وأشاد دي أوليفيرا بمستوى دوري المحترفين، وقال: الدوري يتطور بسرعة، يوجد العديد من اللاعبين والمدربين الجيدين، ساعدتني تجربتي هنا، سواء مع خورفكان أو النصر على اكتساب المزيد من الخبرة، لقد أتيت من الدوري البرتغالي الذي شهد بدوره تطوراً كبيراً في السنوات الأخيرة وهو يضم مجموعة من أفضل اللاعبين في العالم.

وأضاف: يعتقد البعض أن اللعب في الدوري الإماراتي سهل، هذا غير صحيح، كرة القدم تطورت في هذه المنطقة وأعتقد أنه خلال 5 سنوات مقبلة سيكون أقوى بكثير والأفضل على مستوى القارة.

وانتقل ماتيوس دي أوليفيرا إلى النصر في فترة الانتقالات الشتوية بدلاً من المهاجم الإيطالي مانولو غابياديني المصاب، وشارك مع الفريق في 11 مباراة في دوري أدنوك للمحترفين سجل هدفين وساهم بـ4 تمريرات حاسمة.