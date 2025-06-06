قرعة الملحق الآسيوي للمونديال 17 يوليو

MENAFN - Al-Bayan) يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا))، قرعة الملحق الآسيوي من تصفيات كأس العالم وموعد المباريات يوم 17 يوليو المقبل، بينما ينتظر أن يعلن الاتحاد الآسيوي للكرة، عن الدولتين المضيفتين لمجموعتي الملحق بعد الجولة العاشرة، مع تقدم الاتحاد الإماراتي في وقت سابق، بطلب لاستضافة مجموعته في الملحق الذي كان ((الأبيض)) قد تأهل له رسمياً قبل تعادله السلبي مع ضيفه منتخب أوزبكستان، مساء أول من أمس، على ملعب استاد آل نهيان بنادي الوحدة، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة الأولى من تصفيات المرحلة الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026.

في حين، حدد الاتحاد الدولي للكرة، مواعيد مباريات الملحق الآسيوي لتقام أيام 8 و11 و14 أكتوبر المقبل، ومباراتي التأهل إلى الملحق العالمي يومي 13 و18 نوفمبر، مع العلم أن الملحق تتأهل إليه 6 منتخبات تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث، ويتأهل المنتخبان صاحبا المركز الأول في ترتيب مجموعتي الملحق إلى نهائيات المونديال، ويتأهل صاحبا المركز الثاني في المجموعتين للعب مباراتين، ذهاباً وإياباً، ويصعد منهما الفائز بمجموع المباراتين لخوض الملحق العالمي المؤهل للمونديال.

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد نهاية مباريات الجولة التاسعة من تصفيات المرحلة الثالثة الآسيوية، حسمت منتخبات أوزبكستان، والأردن، وكوريا الجنوبية، تأهلها المباشر، إلى جانب منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك وكندا المستضيفة للمونديال، واليابان وإيران اللذين حسما التأهل في وقت سابق من التصفيات الآسيوية، ولحق بها منتخبا نيوزيلندا عن أوقيوناسيا، والأرجنتين عن أمريكا الجنوبية، ليتبقى 38 من أصل 48 منتخباً من المقرر مشاركتها في كأس العالم المقبلة.

بينما حسم التأهل إلى ملحق التصفيات الآسيوية، منتخبات الإمارات وقطر عن المجموعة الأولى، والعراق عن المجموعة الثانية، ويدور الصراع داخل المجموعة بين منتخبي عمان وفلسطين صاحبي المركزين الرابع والخامس برصيد 10 و9 نقاط بالترتيب، حول بطاقة التأهل الثانية عن المجموعة إلى الملحق، وحسم منتخب إندونيسيا تأهله للملحق عن المجموعة الثالثة بوصوله إلى 12 نقطة، ويتبقى الصراع قائماً على آخر بطاقتين مؤهلتين مباشرة إلى المونديال بين منتخبي أستراليا والسعودية في المجموعة الثالثة، ويحتل المنتخبان المركزين الثاني والثالث برصيد 16 و13 نقطة.

حسابات

وتبدو حظوظ السعودية قائمة حسابياً قبل مواجهتها مع ضيفتها أستراليا في جدة الثلاثاء المقبل، في الجولة العاشرة والأخيرة للمجموعة الثالثة، إذ يحتاج ((الأخضر)) السعودي إلى الفوز بفارق أكثر من 8 أهداف لحسم تأهله المباشر للمونديال، ولذا يبدو المنتخب السعودي أقرب للتأهل للملحق الآسيوي، والذي سيكون شبيهاً ببطولة كأس خليج رسمية، مع حصول المنتخب الأردني على شرف التأهل كأول منتخب عربي في كأس العالم بعد 40 عاماً تقريباً من محاولته الأولى في التصفيات الآسيوية، مما يعبِّر عن إنجازٍ عظيم في مشوار الكرة الأردنية، واستفاد ((النشامى)) من فوزه العريض على مضيفه منتخب عُمان في الجولة التاسعة بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما على أرضية ملعب بوشر في مجمع السلطان قابوس الرياضي، ليرفع رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني من المجموعة الثانية، ويوسع الفارق مع منتخب العراق إلى 4 نقاط.

إنجاز فريد

وكان منتخب العراق قد خسر من منتخب كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، لينجح المنتخب الكوري في التأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة 11 على التوالي، في إنجازٍ فريد بعد أن رفع رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة.

اللافت هنا أن منتخب العراق هو من أنهى طموح الأردن بالتأهل إلى المكسيك 1986، بالفوز عليه في مباراة فاصلة، فيما كان ((النشامى)) هم من خطفوا بطاقة التأهل على حساب ((أسود الرافدين)) هذه المرة، ويأتي إنجاز منتخب الأردن تحت إمرة الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، والذي يقود طموح الأردنيين منذ سنوات لتحقيق حلم الوصول إلى المونديال، واستعان هذه المرة بخبرة المدرب جمال سلامي الذي كان في الموعد لتعويض رحيل حسين عموتة، تحت دعم ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني.

كما يمكن القول إن النجاح الحقيقي لمنتخب ((النشامى)) الحالي بدأ مع عموتة في كأس آسيا 2023، والتي أقيمت مطلع عام 2024، ومع انطلاق البطولة كان منتخب الأردن يملك نقطة واحدة فقط من أصل 6 في المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية، في بداية غير مقنعة بتاتاً، ولا ترضي شغف الجماهير الأردنية، لكن مع البروز بشكلٍ مبهر في كأس آسيا، وصل ((النشامى)) إلى المباراة النهائية بعد أن تخطوا منتخبات قوية مثل منتخبي العراق وكوريا الجنوبية، وحصل رجال المدرب عموتة على الثقة المطلوبة، لينجحوا في تحقيق 4 انتصارات متتالية في التصفيات الآسيوية، تمكنوا من خلالها من تصدر المجموعة السابعة على حساب المنتخب السعودي في نهاية المطاف.

صعوبات

ولم تكن بداية المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية كما تمنت الجماهير مرةً أخرى بعد رحيل المدرب حسين عموتة بطلب شخصي منه، وقدوم المدرب جمال سلامي في مكانه، حيث وقعوا بفخ التعادل مع ضيفهم منتخب الكويت بسبب ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، كما خسروا في الجولة الثالثة أمام ضيفهم كوريا الجنوبية بهدفين دون رد، ليحصدوا 4 نقاط من أصل 9، إلّا أن المنتخب الأردني لو كان يشتهر بشيء، فهو يشتهر بعناده وإصراره، وهذا ما كان، لذلك تمكن ((النشامى)) في نهاية المطاف من الوصول إلى النقطة 16 من أصل 27 في المرحلة الثالثة، ما أعلن تأهلهم إلى كأس العالم للمرة الأولى قبل جولة واحدة من نهاية المرحلة الثالثة للتصفيات.