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تذاكر الدوري الأوروبي تعزز توقعات أرباح مان يونايتد

تذاكر الدوري الأوروبي تعزز توقعات أرباح مان يونايتد

2025-06-06 07:15:37
(MENAFN- Al-Bayan) رفع نادي مانشستر يونايتد توقعاته للأرباح الأساسية السنوية، أمس، بعدما وصل الفريق الإنجليزي إلى نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، ما زاد من مبيعات التذاكر وإيرادات البث.

توقع يونايتد أرباحاً أساسية معدلة تتراوح بين 180 مليون جنيه إسترليني (244 مليون دولار) و190 مليون جنيه إسترليني للسنة المنتهية في يونيو، ارتفاعاً من توقعات سابقة تتراوح بين 145 مليوناً و160 مليون جنيه إسترليني.

وقفزت مبيعات التذاكر بأكثر من 50 في المئة لتصل إلى 44.5 مليون جنيه إسترليني في الأشهر الثلاثة حتى مارس، إذ تقدم النادي في الدوري الأوروبي، قبل أن يخسر النهائي أمام توتنهام هوتسبير.

ومر يونايتد بأسوأ مواسمه في الدوري الممتاز منذ هبوطه عام 1974، وتبددت آماله في المشاركة في مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد خسارته نهائي الدوري الأوروبي.

وغياب يونايتد عن المسابقات الأوروبية، والتي تدر على النادي مبالغ طائلة، خسارة كبيرة للنادي مستقبلاً، وأثار غضب وخيبة أمل المشجعين في أنحاء العالم.

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