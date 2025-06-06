  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الأهلي المصري يعلن رسمياً التعاقد مع زيزو

الأهلي المصري يعلن رسمياً التعاقد مع زيزو

2025-06-06 07:15:36
(MENAFN- Al-Bayan) أعلن الأهلي تعاقده مع الدولي المصري أحمد مصطفى (زيزو) لاعب غريمه الزمالك في صفقة انتقال مجاني أثارت جدلاً واسعاً وتسببت في تعميق الخلاف بين قطبي كرة القدم المحلية. ونشر الأهلي عبر حسابه على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب البالغ عمره 29 عاماً بقميص الفريق ويحمل نسراً وأرفق المقطع بتعليق ((كل الطرق تؤدي إلى الجزيرة. #زيزو_أهلاوي)).

وكان الزمالك أجرى تحقيقات مع زيزو بداعي الغياب عن التدريبات، ووقع عليه عقوبات وسط تقارير عن اتفاقه على الانتقال للأهلي. ١وللحيلولة دون استفادة المنافس من خدماته في كأس العالم للأندية المقررة منتصف هذا الشهر، ذكرت تقارير محلية أن الزمالك أبلغ اتحاد كرة القدم المصري بنهاية تعاقد زيزو مع النادي في 12 يونيو الجاري بسبب إقامة نهائي كأس الرابطة في هذا اليوم.

MENAFN06062025000110011019ID1109647072

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث