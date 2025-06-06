الأهلي المصري يعلن رسمياً التعاقد مع زيزو

الأهلي المصري يعلن رسمياً التعاقد مع زيزو
وكان الزمالك أجرى تحقيقات مع زيزو بداعي الغياب عن التدريبات، ووقع عليه عقوبات وسط تقارير عن اتفاقه على الانتقال للأهلي. ١وللحيلولة دون استفادة المنافس من خدماته في كأس العالم للأندية المقررة منتصف هذا الشهر، ذكرت تقارير محلية أن الزمالك أبلغ اتحاد كرة القدم المصري بنهاية تعاقد زيزو مع النادي في 12 يونيو الجاري بسبب إقامة نهائي كأس الرابطة في هذا اليوم.
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