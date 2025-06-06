ديفيد بيكهام يستعد للحصول على لقب فارس
وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد. وسيحصل سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، الذي بلغ الخمسين من عمره في مايو الماضي، على لقب ((سير))، بينما ستحصل زوجته، فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة ((سبايس جيرلز)) الاستعراضية السابقة، على لقب ((ليدي بيكهام)).
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