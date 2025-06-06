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ديفيد بيكهام يستعد للحصول على لقب فارس

ديفيد بيكهام يستعد للحصول على لقب فارس

2025-06-06 07:15:36
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت تقارير إخبارية، أمس، أن نجم كرة القدم الإنجليزي ديفيد بيكهام، سيحصل على لقب فارس ضمن جوائز عيد ميلاد ملك بريطانيا. وكشفت صحيفة ((ذا صن)) البريطانية أن قائد منتخب إنجلترا السابق سيظهر على القائمة التي ستنشر الأسبوع المقبل، بعد أن سبق أن تم منحه وسام الإمبراطورية البريطانية عام 2003.

وسبق لبيكهام، الذي خاض 115 مباراة دولية مع المنتخب الإنجليزي وقام بأعمال خيرية واسعة، أن ترشح لنيل لقب فارس منذ أكثر من عقد. وسيحصل سفير اليونيسف للنوايا الحسنة، الذي بلغ الخمسين من عمره في مايو الماضي، على لقب ((سير))، بينما ستحصل زوجته، فيكتوريا بيكهام، نجمة فرقة ((سبايس جيرلز)) الاستعراضية السابقة، على لقب ((ليدي بيكهام)).

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