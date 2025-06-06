"رولينغ كورت" و"تورنادو أليرت" لجودلفين يطاردان لقب "الديربي الإنجليزي"

MENAFN - Al-Bayan) يتطلع ((رولينغ كورت)) لجودلفين إلى معانقة مجد جديد مساء اليوم على مضمار إبسوم العريق في المملكة المتحدة عندما يخوض تحدي ((الديربي الإنجليزي)) بطموح حصد الثنائية بعد إحرازه لقب الــ2000 جينيز تحت إشراف المدرب شارلي أبلبي وبقيادة الفارس وليام بيوك، حيث يخوض نجم جودلفين السباق في أول اختبار له لمسافة تتجاوز الميل وتحديداً 2400 متر في السباق الذي يأمل فيه ممثل جودلفين الثاني ((تورنادو أليرت)) في منح الشعار الأزرق الملكي لقب السباق الكلاسيكي الأهم في بريطانيا تحت إشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور وبقيادة الفارس أوشين ميرفي.

ويشهد الديربي الإنجليزي مشاركة خيول إماراتية وهي ((سي سكاوت)) بشعار عبدالله المنصوري وإشراف سيمون وإد كريسفورد، و((جرين ستورم)) لأحمد الشيخ بإشراف شارلي جونستون، فيما تضم قائمة المنافسين أسماء عدة منهم ((ديلاكروا)) بإشراف إيدن أوبراين والذي يدفع أيضاً بـ ((ذا ليون إن وينتر)) و((برايد أوف آراس)).

وتدشن خيول الإمارات مشاركتها في الحفل اليوم عبر الشوط الافتتاحي ((إليزابيث ستيكس)) لمسافة 1700 متر من الفئة الثالثة بمشاركة ((برايت ثندر)) بشعار الشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم بإشراف المدرب كيه آر بروك، فيما يشارك في الشوط الثاني سباق ((ديوميد ستيكس)) لمسافة 1700 متر ((آيس ماكس)) بشعار الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم بإشراف كيه آر بروك كما يشهد الشوط مشاركة ((رويال دبي)) لسعيد سلطان الرحومي.

وخطف ((رولينغ كورت)) ابن بطل التاج الثلاثي الأمريكي ((جستيفاي)) الأضواء بفوزه المثير في نسخة قوية من الـ2000 جينيز من الفئة الأولى على مضمار نيوماركت قبل نحو شهر، متفوقاً بفارق نصف طول على ((فيلد أوف غولد))، الذي عاد ليفوز لاحقاً بسباق الـ2000 غينيز الآيرلندي.

ويملك ((رولينغ كورت)) مشاركتين فقط خلال موسمه الأول، حيث فاز في أول سباق ثم حل ثالثاً في سباق ((آيكومب ستيكس)) للفئة الثالثة، وقضى موسم الشتاء في دبي كلله بإحراز لقب سباق جميرا 2000 جينيز (ليستد) بفارق ستة أطوال، فيما أظهر ((تورنادو أليرت))، المنحدر من نسل ((تو دارن هوت))، بوادر واعدة خلف ((رولينغ كورت)) في نيوماركت، ويبدو مرشحاً للتألق في سباقات المسافات المتوسطة.

وأكد المدرب شارلي أبلبي أنه دائماً ما يعتبر سباق الـ2000 جينيز من أفضل التجارب التحضيرية للديربي، وسارت تدريبات ((رولينغ كورت)) بشكل جيد منذ فوزه في نيوماركت، آملاً أن لا يصبح المسار طرياً جداً اليوم، فهطول الأمطار بكثافة قد يؤثر سلبياً.

من جانبه، قال المدرب العالمي سعيد بن سرور إن ((تورنادو أليرت)) قدم أداءً جيداً في سباق الـ2000 جينيز وخرج من السباق بحالة ممتازة، وبعد أن قاده الفارس أوشين ميرفي في تمرين الأربعاء، بدا الحصان هادئاً ومسترخياً قبل السباق، مشيراً إلى أن مسافة الميل ونصف في إبسوم ستكون مناسبة له، وهذا الجواد يتمتع بقوام رائع ويبدو قادراً على التعامل مع المضمار بسلاسة.

من جهة أخرى، أسفرت أبرزت نتائج سباقات اليوم الأول من مهرجان الديربي الإنجليزي عن فوز ((ماكسمايزد)) لجودلفين بقيادة الفارس وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي بلقب سباق ((وود كوت سيتكس)) لمسافة 1200 متر مسجلاً زمناً قدره 1.11.75 دقيقة بفارق طول ونصف الطول عن ((هافانا هاريكان)) بقيادة شارلز بيشوب وبإشراف إيف جونسون، وخطفت المهرة ((ميني هوك)) لقب الأوكس الإنجليزي لمسافة 2400 متر من الفئة الأولى بقيادة ريان مور وإشراف إيدن أوبراين مسجلة زمناً قدره 2.38.91 دقيقة بعد صراع مثير بفارق رقبة عن ((ويرل)) بقيادة واين لوردان وإشراف إيدن أوبراين فيما حققت ((ديزرت فلاور)) بطلة الـ 1000 جينيز المركز الثالث بقيادة وليام بيوك وإشراف شارلي أبلبي.