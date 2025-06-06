سيدات الوصل للكرة الطائرة.. مسيرة تتحدث لغة البطولات

MENAFN - Al-Bayan) في قلب ((زعبيل))، حيث تنبض الحياة الرياضية في نادي الوصل، لا تتوقف الإنجازات عند حدود المستطيل الأخضر، بل تمتد إلى الصالات، حيث يبرز الفريق النسائي في لعبة الكرة الطائرة، الذي أثبت حضوره وتميّزه عبر سنوات طويلة من العطاء، في مكانٍ اعتاد أن يكون مصنعاً للبطلات، تقف سيدات الوصل للكرة الطائرة شامخات، يحملن شعار النادي بشغف وانتماء، ويتقاسمن الطموح نفسه: ((أن نكون دائماً في القمة)).

في هذا التقرير، ترصد ((البيان)) مشوار الفريق خلال الفترة الأخيرة، وتفتح نافذة على كواليس الروح الجماعية، وأحلام التتويج، والخطط الطموحة للمواسم المقبلة، من المدربة القديرة يسرية شجيع التي رافقت جيلاً بعد جيل، إلى اللاعبات الشابات اللواتي وُلدن في أحضان الشعار الأصفر، وصولاً إلى دعم الإدارة، تبرز ملامح منظومة رياضية تعمل بصمت، وتؤمن أن التفوّق لا يتحقق بالحظ، بل بالإخلاص والانتماء. هنا، تُروى التفاصيل على لسان من صنعن الحكاية، في تصريحات لـ((البيان)) لتصل مباشرة إلى قلب القارئ.



خطى ثابتة



منذ أكثر من عقدين، تمضي المدربة يسرية شجيع بخطى ثابتة في قيادة فريق سيدات الوصل للكرة الطائرة، حيث بدأت كمساعدة مدرب منذ عام 2004، قبل أن تتولى مسؤولية الفريق الأول إلى جانب فريق الشابات منذ عام 2006، في مسيرة طويلة حافلة بالإنجازات والتحديات.



أكدت شجيع أن الفريق حصد بطولة الدوري أكثر من 14 مرة تحت قيادتها، وفي المواسم التي لم يتوَّج فيها الفريق باللقب، كان دائم الحضور على منصات التتويج ضمن المراكز الثلاثة الأولى، وأضافت: ((حققنا بطولة العرب التي تُنظَّم في الشارقة كل عامين، وفزنا بها ثلاث مرات، أما دوري الشابات، فقد أُقيم لمدة 7 سنوات، واستطعنا خلالها الفوز باللقب في 5 مواسم))، وتشير شجيع إلى أن معظم لاعبات منتخب الإمارات للسيدات في الكرة الطائرة ينتمين إلى صفوف فريق الوصل، ما يعكس حجم العمل القاعدي الذي يُبذل داخل النادي.



وعن تقييمها لأداء الفريق هذا الموسم، قالت: ((كنا حاضرين في النهائيات، لكن للأسف تعرضت ألينا أفضل لاعبة في الفريق لإصابة خلال المرحلة الحاسمة، ما أثر على النتائج بشكل واضح))، وأشارت إلى أن الفريق يمر حالياً بمرحلة إحلال وتجديد، بعد غياب أكثر من خمس لاعبات من صاحبات الخبرة، نتيجة الاعتزال أو ظروف الزواج والأمومة.



وأوضحت شجيع أن إدارة الفريق وضعت خطة مدروسة للمرحلة المقبلة، قائلة: ((بدأنا منذ عامين بالاعتماد على مجموعة من الشابات المتميزات، لدينا حالياً لاعبات من مواليد 2010 و2011 ضمن قائمة الفريق، وسيتم تصعيدهن للمشاركة مع الفريق الأول اعتباراً من الموسم المقبل))، وأضافت: ((كرة الطائرة لعبة تراكمية، تعتمد على الخبرة والسنوات، لذا نركز على بناء المهارات الأساسية ووضع برنامج بدني خاص لكل لاعبة للوصول إلى القوة والجاهزية المطلوبة، خاصة أن اللعبة تعتمد على القفز والقوة في آنٍ واحد)).



واختتمت المدربة حديثها بالكشف عن أهداف واضحة للموسم الجديد، مؤكدة أن ((بطولة الدوري تأتي في مقدمة الطموحات، إلى جانب المنافسة على البطولة العربية، والعمل على تجهيز كادر يستطيع حسم البطولات))، كما أعربت عن أملها في عودة بطولة الشابات التي توقفت منذ جائحة كورونا، مؤكدة أهمية هذه الفئة في مستقبل اللعبة.



وبخبرة تمتد لأكثر من عشرين عاماً، تُعد كليثم المنصوري، قائدة فريق سيدات الوصل، واحدة من الركائز الأساسية للفريق وصاحبة حضور مؤثر داخل الملعب وخارجه.. بدأت رحلتها مع الرياضة منذ سن مبكرة، من خلال المشاركة في أنشطة المدارس، ثم انضمت إلى فريق وزارة التربية والتعليم، قبل أن تلتحق رسمياً بفريق سيدات الوصل في عام 2002 بدعوة من الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم، المشرفة على فريق الكرة الطائرة للسيدات بنادي الوصل، لتبدأ رحلة من الانتماء والولاء.

وفي تصريحاتها، وصفت كليثم أداء الفريق هذا الموسم بأنه ((ممتاز))، مشيدة بروح العمل الجماعي والدعم المتبادل بين اللاعبات والجهاز الفني، واستحضرت إحدى اللحظات المؤثرة قائلة: ((في مباراة الدور الأول أمام الشارقة، كنّا متقدمات بشوطين مقابل لا شيء، ثم انقلبت النتيجة لصالح الشارقة بثلاثة أشواط مقابل شوطين، رغم أدائنا القوي في البداية.. كانت لحظة صعبة، لكنها منحتنا دروساً كبيرة)).



وعن الفارق الذي تلمسه كلاعبة داخل نادي الوصل، أوضحت كليثم أن ((التميّز الحقيقي يكمن في روح التعاون والمحبة بين اللاعبات، إضافة إلى دعم الجهاز الإداري والطاقم الطبي))، وأضافت: ((يكفي وجود الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم بيننا، فهي داعم حقيقي بكل ما تحمله الكلمة من معنى)).

ولا تقتصر طموحات كليثم على الفوز في المباريات، بل تتطلع أيضاً إلى تطوير نفسها على المستوى الشخصي، قائلة: ((أطمح إلى مواصلة المشوار مع الفريق بهدف المنافسة على لقب الدوري في الموسم المقبل، كما أسعى للالتحاق بدورات تدريبية في مجال اللياقة البدنية، وأفكر مستقبلاً في التخصص بمجال تدريب كرة الطائرة)).



بداية حقيقية



وتبرز حصة البلوشي كإحدى الركائز الثابتة داخل الملعب وخارجه، ومنذ أن انضمت إلى صفوف النادي في موسم 2007 - 2008، بدأت رحلتها التي تحولت من تجربة عابرة في المراهقة إلى شغف دائم، ارتبط فيها اسمها بالوفاء والالتزام، كما قالت في حديثها لـ((البيان)): ((صارت اللعبة بالنسبة لي شغفاً وطموحاً وتعلّقاً شديداً)).



ورغم مرور أكثر من 19 عاماً على حصة في ملاعب الطائرة، لا تزال تتذكر أول مباراة خاضتها مع الفريق الأول، حين منحتها المدربة يسرية شجيع الفرصة وهي لا تزال لاعبة مبتدئة، ووصفت تلك اللحظة قائلة: ((كانت مباراة لا تُنسى، لأنها شكّلت بدايتي الحقيقية)).

وأضافت: ((جميع لحظاتي مع فريق سيدات الوصل عزيزة على قلبي، وأعتز بكل البطولات التي حققتها منذ انطلاقي، لكن الفضل الأكبر في مسيرتي يعود إلى المدربة يسرية شجيع لما قدمته لي من تدريب وثقة، وإلى الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم على دعمها اللامحدود، الذي جعلني أشعر بالانتماء الحقيقي إلى عائلة الوصل)).



ولا يقتصر دور حصة على كونها لاعبة، بل تجمع بين مسؤولياتها كأم لطفلتين، وموظفة في شرطة دبي، ورياضية ملتزمة.. ووصفت هذا التحدي بقولها: ((كان أكبر تحدٍّ بالنسبة لي هو كيفية التوفيق بين جميع جوانب حياتي، لكن بفضل الله، ودعم عائلتي وفريقي وزوجي، استطعت أن أكون قدوة لبناتي، وأمهّد لهن الطريق لدخول المجال الرياضي)). أما عن أجواء الفريق هذا الموسم، فأكدت أن سر النجاح ينطلق من الداخل، قائلة: ((نحن في فريق سيدات الوصل نعتبر أنفسنا عائلة قبل أن نكون فريقاً)).



واختتمت حصة حديثها بطموح واضح وثقة كبيرة، قائلة: ((الموسم المقبل سيكون نقطة تحول للفريق، وطموحاتنا دائماً لا تعرف الحدود، نطمح إلى المركز الأول،ونسعى لتحقيق ذلك بالأخذ بالأسباب، كما علمتنا الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم)).



على الرغم من أن انضمامها إلى فريق سيدات الوصل جاء في عام 2020، إلا أن مروة خالد استطاعت أن تحفر لنفسها مكانة واضحة في صفوف ((الفهود))، كونها لاعبة متميزة، وأيضاً واحدة من عشاق القلعة الصفراء منذ الطفولة.. وقالت: ((أنا من مشجعي نادي الوصل، وكانت أمنيتي أن ألعب مع فريق السيدات)).



مروة، البالغة من العمر 35 عاماً، وأم لطفلين، بدأت مشوارها الرياضي منذ أيام الدراسة، حيث كانت تمارس مختلف الألعاب، لكن الكرة الطائرة كانت الأقرب إلى قلبها، ومنها انطلقت، لعبت سابقاً في صفوف نادي شباب الأهلي، لكن بعد إلغاء الألعاب الجماعية للسيدات هناك، وجدت ضالتها في الوصل، لتبدأ تجربة وصفتها بـ((المميزة جداً)).

وأضافت: ((كل مباراة أخوضها وأنا أرتدي قميص الوصل، أفكر أولاً بالشعار الذي أرتديه، وأسعى لأن أكون على قدر هذه المسؤولية)). أما عن اللحظات المميزة، فتذكرت مروة تتويج فريقها بلقب دوري السيدات عام 2023، إضافة إلى اختيارها لتمثيل منتخب الإمارات للسيدات عام 2019، وهو ما منحها دفعة قوية للاستمرار على نفس المستوى.



وعن القدوة التي أثّرت في مسيرتها، قالت: ((الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم قدوتي وملهمتي، ودائماً تشجعني وتعطيني الحافز لأقدم أفضل ما لدي)).



وتطمح مروة لأن تقود فريقها إلى منصات التتويج في البطولات العربية، مؤكدة: ((أسعى لاكتساب مزيد من الخبرة، وأهدف إلى المساهمة في نجاح الفريق، سواء بالأداء أو من خلال دعم زميلاتي داخل الملعب)). ومنذ أن كانت في الثالثة عشرة من عمرها، وجدت أمل البلوشي شغفها الحقيقي في ملاعب الكرة الطائرة.



وأكدت أمل أن النادي لم يبخل عليها بشيء، قائلة: ((جميع المتطلبات متوفرة بالنسبة لي كلاعبة، وذلك بفضل جهود الشيخة شمسة بنت حشر آل مكتوم))، وشدّدت على أن وجود هذه البيئة الداعمة كان عاملاً أساسياً في استمراريتها وتحقيقها للتوازن المطلوب.

وعن أجواء الفريق هذا الموسم، أوضحت أمل أن العلاقة بين اللاعبات لا تقتصر على حدود الملعب، بل تتجاوزها إلى روابط إنسانية وثيقة)). أما بشأن طموحاتها المستقبلية، فأكدت أن حلمها يمتد إلى تمثيل المنتخب الإماراتي، قائلة: ((أتمنى أن تُنظّم تجمعات منتظمة للمنتخب، لأن لدينا كفاءات عالية من اللاعبات القادرات على استعادة إنجازات الماضي))، وأضافت: ((كما أتطلع إلى اهتمام أكبر من الاتحاد بالكرة الطائرة النسائية على مستوى الأندية)).