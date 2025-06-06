"سوفيرينيتي" لجودلفين بطل "ديربي كنتاكي" يطارد لقب "بيلمونت ستيكس"

MENAFN - Al-Bayan) تتجه الأنظار غداً إلى مضمار ساراتوغا في الولايات المتحدة الأمريكية الذي يحتضن سباق ((بيلمونت ستيكس)) ثالث سباقات التاج الثلاثي الأمريكي بمشاركة ((سوفيرينيتي)) لجودلفين بطل النسخة الأخيرة من ديربي كنتاكي، ويسعى ((سوفيرينتيني)) بإشراف المدرب وليام موت في المواجهة الكبيرة اليوم إلى تأكيد تفوقه على منافسيه ((جورناليزم)) و((بايزا))، حيث يلتقي الثلاثي المتصدر لسباق كنتاكي ديربي في صراع ناري على لقب سباق بيلمونت ستيكس لمسافة 2000 متر من ((الفئة الأولى)).

وكان ((سوفيرينيتي)) قد تفوق بفارق طول ونصف على ((جورناليزم)) في أولى مراحل التاج الثلاثي الأمريكي، حيث قدّم مهر جودلفين انطلاقة مبهرة في المراحل الأخيرة ليمنح الشعار الأزرق الملكي أول انتصار له في سباق ((ديربي كنتاكي))، فيما أنهى منافسه ((بايزا)) السباق بقوة في المركز الثالث بفارق رأس فقط خلف ((جورناليزم))، كما أن ((سوفيرينيتي)) و((بايزا)) لم يشاركا في سباق بريكنس ستيكس للفئة الأولى الذي أقيم بعد أسبوعين على مضمار بيمليكو، والذي فاز به ((جورناليزم)) بأسلوب مثير رغم العوائق التي واجهها خلال السباق.



ويعد ((سوفيرنتيتي)) ابن ((إنتو ميسشيف)) المنتج محلياً وقد أظهر مؤهلاته للتاج الثلاثي منذ مشاركته الأخيرة كجواد ناشئ، حين اكتسح منافسيه بفارق خمسة أطوال في سباق ((ستريت سينس للفئة الثالثة، فيما خاض خلال تحضيراته لسباق كنتاكي ديربي، مشاركتين تمهيديتين على مضمار غلفستريم بارك، حيث حقق فوزاً لافتاً في سباق فونتين أوف يوث للفئة الثانية، قبل أن يحل ثانياً بعد أداء قوي في سباق فلوريدا ديربي للفئة الأولى، بإشراف المدرب بيل موت.



وأكد مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين أمريكا جاهزية ((سوفيرينيتي)) وقال إنه يدخل سباق بيلمونت وهو في حالة ممتازة بعد إجراء تمرين قوي وسط مجموعة الأسبوع الماضي، ثم خاض تدريباً منفرداً رائعاً، مشيراً إلى أن المجموعة المشاركة قوية، حيث تعود الخيول الثلاثة الأوائل من سباق الديربي، وكلها تبدو في حالة مثالية قبل السباق، والجميع ينتظر هذا السباق الذي يجمع الفائز بلقب البريكنس ضد الفائز بالديربي وثقتهم كبيرة من قدرة ((سوفيرينيتي)) على تكرار مستوى أدائه في ديربي كنتاكي، بل وربما تقديم أداء أفضل هذه المرة.



ويشارك في حفل اليوم ((ثينك بيغ)) لجودلفين بإشراف المدرب مايكل ستيدهام، والذي يأمل في تتويج صعوده اللافت في سباقات السرعة على العشب بأول انتصار من الفئة الأولى، وذلك من خلال مشاركته في سباق جايبور لمسافة 1100 متر، حيث لم يذق طعم الهزيمة في أربع مشاركات على الأرضية العشبية، ويدخل هذا السباق بعد فوزين قويين في سباقي الفئة الثانية: هما سباق ((شاكرتاون)) على مضمار كينيلاند وسباق ((توين سبايرز تيرف سبرينت)).



إشادة



وأشاد مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين بتحضيرات ((ثينك بيغ)) بعد خوضه تدريباً رائعاً استعداداً لسباقه من الفئة الأولى على أرضية التابيتا في فيرهيل، خاصة وأن الجواد لم يُهزم في سباقات السرعة على العشب، ومن المتوقع أن يكون مرشحاً قوياً للفوز وتأكيد مكانته كأفضل جواد سرعة على العشب في البلاد، مؤكداً أنه سيكون من الصعب التغلب عليه إذا حصل على مجريات سباق مناسبة، خصوصاً وأن مستواه في تطور مستمر من سباق لآخر، عليه فقط أن يتحمل فارق الوزن أمام بقية الخيول.



من جانب آخر، يسعى ((إيست أفينيو)) لجودلفين، الفائز بسباق من الفئة الأولى، للعودة إلى مسار الانتصارات عندما يواجه أربعة من منافسيه السابقين في ديربي كنتاكي، ضمن مشاركته في سباق((مات وين)) من الفئة الثالثة على مضمار شرشل داونز في الولايات المتحدة غداً. واستهل إيست أفينيو((مسيرته بأسلوب مبهر، حيث حقق فوزاً مميزاً في أول مشاركة له على مضمار إيليس بارك، قبل أن يسيطر على مجريات سباق بريدرز فيوتشريتي من الفئة الأولى في كينيلاند.



ويسعى المدرب بريندان والش لتحقيق فوزه الثاني في سباق مات وين، بعد أن قاد))ماكسفيلد((للفوز بنسخة 2020، والتي كانت تقام حينها كمحطة تأهيلية لسباق ديربي كنتاكي.



وقال مايكل بانهان، مدير إنتاج الخيول في جودلفين أمريكا إن ((إيست أفينيو)) يواصل تدريباته وتحضيراته بنفس الحماس الذي أظهره طوال العام، والمدرب بريندان سعيد جداً بحالته وهو يستعد للعودة إلى المسار الصحيح في سباق ((مات وين))، لافتاً إلى أنه لم يظهر أنه ارتاح للأرضية الموحلة يوم الديربي، خاصة وأن الفارس ماني فرانكو أبلغهم بأنه واجه صعوبة في التعامل معها، ويأمل أن تكون الأرضية جافة على مضمار شرشل يوم السباق.