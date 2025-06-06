البرازيلي غابرييل يمدد عقده مع أرسنال حتى 2029

البرازيلي غابرييل يمدد عقده مع أرسنال حتى 2029
وأثبت قلب الدفاع (27 عاماً)، والذي كان عقده الحالي يمتد حتى 2027، أنه لا غنى عنه منذ انتقاله من ليل الفرنسي في 2020 إذ أخفق النادي في المنافسة على اللقب مؤخراً حين أجبرت إصابة غابرييل على الابتعاد عن الملاعب.
وقال غابرييل بعد التوقيع على العقد الجديد في ملعب الإمارات ((وصلت إلى هنا كلاعب شاب، وبعد ما يقرب من خمس سنوات تعلمت الكثير)). وأضاف ((أتمنى الفوز بألقاب مع هذا النادي لأنني أعشقه وكذلك عائلتي)).
ازدهرت شراكة غابرييل مع وليام ساليبا لتصبح واحدة من أكثر الثنائيات الدفاعية الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2022، مما وفر الأساس لعودة أرسنال كمنافس على اللقب.
كما أن براعته في ألعاب الهواء جعلته يشكل تهديداً مستمراً من الكرات الثابتة. وتأكدت قيمة اللاعب البرازيلي الحقيقية لأرسنال بشكل مؤلم خلال الشهرين الأخيرين من موسم 2024 ـــ 2025 حين عرقلت إصابة في العضلات مسيرته. وبدون عموده الفقري الدفاعي، انهارت مساعي أرسنال للمنافسة على لقبي الدوري والأبطال.
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