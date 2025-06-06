البرازيلي غابرييل يمدد عقده مع أرسنال حتى 2029

MENAFN - Al-Bayan) ربط البرازيلي غابرييل صخرة دفاع أرسنال مستقبله لفترة طويلة مع النادي المنتمي لشمال لندن حتى عام 2029 أمس بعدما أصبح لاعباً لا يمكن الاستغناء عنه في مشروع المدرب ميكل أرتيتا الذي يطارد لقب الدوري الإنجليزي.

وأثبت قلب الدفاع (27 عاماً)، والذي كان عقده الحالي يمتد حتى 2027، أنه لا غنى عنه منذ انتقاله من ليل الفرنسي في 2020 إذ أخفق النادي في المنافسة على اللقب مؤخراً حين أجبرت إصابة غابرييل على الابتعاد عن الملاعب.



وقال غابرييل بعد التوقيع على العقد الجديد في ملعب الإمارات ((وصلت إلى هنا كلاعب شاب، وبعد ما يقرب من خمس سنوات تعلمت الكثير)). وأضاف ((أتمنى الفوز بألقاب مع هذا النادي لأنني أعشقه وكذلك عائلتي)).

ازدهرت شراكة غابرييل مع وليام ساليبا لتصبح واحدة من أكثر الثنائيات الدفاعية الرائعة في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 2022، مما وفر الأساس لعودة أرسنال كمنافس على اللقب.



كما أن براعته في ألعاب الهواء جعلته يشكل تهديداً مستمراً من الكرات الثابتة. وتأكدت قيمة اللاعب البرازيلي الحقيقية لأرسنال بشكل مؤلم خلال الشهرين الأخيرين من موسم 2024 ـــ 2025 حين عرقلت إصابة في العضلات مسيرته. وبدون عموده الفقري الدفاعي، انهارت مساعي أرسنال للمنافسة على لقبي الدوري والأبطال.