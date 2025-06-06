"الحريديم".. القشة التي تقصم ظهر نتنياهو!

MENAFN - Al-Bayan) يوشك السيرك السياسي الذي يمارسه نتنياهو على الحلبة الداخلية الإسرائيلية على الانتهاء، ومعه نهاية اللاعب الرئيس نفسه. النهاية يكتبها اليهود الشرقيون المتدينون ((الحريديم)) الذين يهددون بالانسحاب من الائتلاف اليميني الحاكم، ما يعني انهيار الحكومة والذهاب إلى انتحابات مبكرة لن يفوز فيها نتنياهو وتكتله الليكود بأغلبية تمكنه من البقاء رئيساً للحكومة، حسب استطلاعات الرأي الإسرائيلية التي تفيد بأنه لن يحصل سوى على 48 % من مقاعد الكنيست –البرلمان البالغ عددها 120 مقعداً.

السبب الرئيس في موقف الحرديم؛ وهم طائفة ترفض الخدمة في الجيش وتتفرغ للعبادة؛ اكتشافهم أن نتنياهو كان كعادته يكذب عليهم كما يكذب على الكل، وكذلك تنصله من وعد لهم بتمرير قانون إعفاء أبنائهم من الخدمة بالجيش، وهو ما يعارضه أغلبية الإسرائيليين. أما السبب المباشر الذي أقام الدنيا على نتنياهو ولم يقعدها حتى كتابة هذا المقال، فهو التسريب الصوتي الذي بثته القناة الـ 13 الإسرائيلية لنتنياهو، يتعهد فيه لحاخام حريدي بالدفاع عن إعفاء الحريديم من الخدمة في الجيش.

كما اتضح أن التسجيل الذي بثته القناة الخاصة، يعود لمقابلة بين نتنياهو وزعيم التيار الحريدي - الليتواني، الحاخام موشيه هليل هيرش، جرت في مارس الماضي، أي قبل وقت قصير من تصويت الكنيست على الميزانية، حيث هدد الحريديم وقتها بالتصويت ضد مشروع الميزانية.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية في الملف الصوتي المسرب: ((نحتاج إلى وقت لتمرير القانون (الإعفاء من التجنيد) بشكل صحيح .. بحيث لا يمكن الطعن فيه .. ونحن قادرون على ذلك، وسأقوم به)). الأمر الأخطر في التسريب أن نتنياهو أقر صراحة بأنه أقال وزير الحرب غالانت ورئيس الأركان هاليفي، في ذروة الحرب، بسبب رغبته في دفع قانون الإعفاء من الخدمة العسكرية، قائلاً: ((كانت لدينا عقبات ضخمة، وقد أزلناها .. أنت تعلم، عندما يكون وزير الدفاع ضدك، ورئيس الأركان ضدك، لا يمكنك التقدم. الآن يمكننا أن نتقدم)).

نتنياهو لم يتعلم من مقولة الرئيس الأمريكي الأسبق، أبراهام لنكولن: ((يمكنك أن تخدع بعض الناس كل الوقت وكل الناس بعض الوقت، لكنك لا تستطيع أن تخدع كل الناس كل الوقت)) .. فقد كذب على رئيس الشاباك، رونين بار، وأقاله .. وكذب على منتدى أهالي الرهائن الذين وصفوا خطاباً له بأنه مليء بالأكاذيب والتلفيقات.

خارجياً كذب على الوسطاء، مصر وقطر بشأن معبر رفح، وعلى الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن عدة مرات .. وها هو يكذب على الرئيس ترامب الذي مدد له حبل الكذب ربما إلى حين، وفي كل مرة يتمادى نتنياهو في ارتكاب جرائم بحق الإنسانية في غزة ويتحدى القانون الدولي ممثلاً في محكمتي العدل والجنائية الدولية .. وهو يغوص في مستنقع من الأكاذيب ويجر معه الدولة إلى الخطر الوجودي، وهو ما يحذر منه مسؤولون إسرائيليون وجنرالات سابقون كباراً.

وكما يقول محللون إسرائيليون: ((انظروا إلى صورة إسرائيل في الخارج كيف تغيرت إلى الأسوأ حتى من أقرب حلفائها))، مشيرين إلى أن التظاهرات غير المسبوقة، التي تعم عواصم ومدن العالم خصوصاً لندن وباريس وبرلين ومدريد، والتي تندد بقتل المدنيين من أطفال ونساء بالقنابل وبالتجويع .. لقد أصبحت دولة معزولة ومنبوذة بعد أن عملنا على إقناع الغرب أنها واحة الديمقراطية الوحيدة في المنطقة. أدرك الإسرائيليون أن الفيل يحطم محتويات دكان الخزف الذي عملت الدعاية الإسرائيلية على صناعته طيلة 76 عاماً .. ويخشون أنه من أجل مصلحته الشخصية يضحي بوجود إسرائيل.

رشاد أبو داوود