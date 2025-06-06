عالم الجنون المُسيَّر

MENAFN - Al-Bayan) التاريخ لهذه المرحلة من عمر العالم، لا يشبه أي مرحلة سابقة، فكل شيء يتداخل، يختلط: النفوذ، التحالفات، التصادمات، الصعود، الانهيار، كل هذا لم يعد بنفس أختام الحسابات التقليدية، فقد باتت المختبرات الصغيرة هي أخطر مطابخ إدارة العالم، فالإدارة هنا لا تعتمد على الأسلحة العملاقة، أو المؤامرات الاستراتيجية الكبرى، بل يمكن أن تعيد ترتيب المعادلات والحسابات عبر شريحة، أو آلة صغيرة تشبه لعبة أطفال، لكن يمكن تحريكها وإدارتها وفق رؤية قد تقلب الموازين، أو تخالف التوقعات.

العالم التقليدي يتلاشى، الصورة الذهنية عن النظام الدولي باتت تتمزق .. نحن أمام أنقاض نظام، وظهور آخر يتشكل ليس من الفلسفة أو القانون الدولي، أو المنظمات، بل من عالم لا مرئي، عالم وافد من خرائط الذكاء الاصطناعي، ووادي السيليكون، عالم بلا مناعة، لا قبة حديدية ولا ذهبية، ولا غواصات عابرة لمحيطات تمنع الضربات المفاجئة التي تكمن في قبضة يد، أو ضغطة زر، قبضة يد مسيرة، تختبئ في لعبة أطفال. يذكرني هذا بما جرى فيما يسمى الربيع العربي الذي استخدم شعارات صغيرة عادية، لكنها كانت سامة، أعتقد أنها كانت تشبه المسيّرات الحالية التي أصبحت تتحكم في غرف السياسة العالمية.

يوم الأحد الماضي، الأول من يونيو الجاري، وصف بأنه اليوم الأقسى في تاريخ روسيا الاتحادية، لقد تلقت هجوماً مباغتاً بطائرات مسيرة قطعت، عبر عملية سرية، أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة كيلومتر من الحدود الأوكرانية - الروسية، ووصلت حتى شرق سيبيريا، وقصفت مطارات عسكرية، وطائرات عملاقة من أحدث الطائرات العالمية، منها تلك التي تحمل رؤوساً نووية، إضافة إلى مهاجمة غواصات في البحر.

هذه العملية أطلق عليها شبكة العنكبوت، وهي العملية التي تذكرنا أيضاً بعملية ((البيجر)) في بيروت، حين هاجمت إسرائيل قادة وأعضاء من حزب الله في لبنان عبر أجهزة البيجر، وأجهزة الاتصالات الأخرى، في حادثة شكلت لحظة شائكة من مسارات الحروب في عالم العنكبوت.

نحن نعلم أن أوهن البيوت بيت العنكبوت، لذا جاءت هذه العملية لتكشف لنا أن العالم بالفعل يشبه بيت العنكبوت، وأن جدرانه تتصدع بشكل متلاحق، ومن ثم فإن الخطر القادم من المستقبل بات يهدد هذا العالم القديم، بل يُطلق جرس إنذار خوفاً من انهيار حضارته، وظهور أخرى لا تقف على قوانين دولية أو محلية. ثمة مجانين في هذا العالم يبحثون عما يسمى حملة المليار الذهبي، أي إنقاص البشر إلى حدود المليار من المليارات السبعة حالياً، فهؤلاء يخترعون وسائل وأدوات صغيرة، لكنها قاتلة، كأنهم يذكروننا بقدامى المحاربين الذين كانوا يسممون الآبار في أراضي أعدائهم.

مسيّرة صغيرة واحدة قد تشعل حريقاً في مدينة كبرى، أو قد تتسلل إلى مؤسسة فتدمرها، أو ربما تستهدف شخصيات مؤثرة في معادلات الصراعات الدائرة بين خرائط القوى والنفوذ .. هذا الطراز الحديث من الجنون المسير يحتاج إلى فرملة من عقلاء وحكماء قبل أن يندثر هذا العالم، فالسلاح النووي الذي كان يخيفنا، أصبح لا شيء أمام هذا الخطر الجديد الذي قد يباغت العالم في غرف نومه.

إن آلاف القوانين التي سنها العالم على مدى قرون باتت اليوم حبراً على ورق، وأن الأعراف التي ارتضاها النظام الدولي تهشمت بفعل هذا السلاح الصغير، كما أن استراتيجيات الدول التي كانت تبدو ثابتة منذ سنوات، صارت تتغير بتوقيت اللحظة، كما أن التكتيكات السريعة لهذه الدول لم تستطع اللحاق بسرعة هذه المسيّرات، كل شيء تغير، العالم القديم أصبح في قبضة شبكات العنكبوت.

العالم الحديث صار يفرض قوانينه وآلياته التي لا نعرفها بعد، عالم قادم من الصدمة، والمفاجأة وعدم اليقين الدائم، عالم حساباته تتغير بين لحظة وأخرى، لا حصانة لحدوده أو سماواته، بل اختلط كل شيء في لحظة واحدة، ويبدو أننا في حاجة إلى فلسفة سياسية واجتماعية جديدة لإنقاذ هذا العالم من براثن الجنون المسير، فلم تعد البشرية تحتمل الإقامة رهن التجارب القاتلة: كوفيد 19، المسيّرات العمياء، التكنولوجيا الذكية القاتلة، الأفكار السامة التي يتم تمريرها عبر ما يسمى الثورات الملونة، والتجارب المناخية المصنعة. إن الخوف كل الخوف، أن يستيقظ العالم ذات يوم ليجد نفسه في دائرة جهنمية لا فكاك منها.