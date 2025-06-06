الوعد في الملحق
عجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليصبح منتخب أوزبكستان ثامن المتأهلين للمونديال رسمياً، بعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الدول المضيفة للبطولة، والأرجنتين (حاملة اللقب)، ونيوزيلندا، وكذلك إيران واليابان وكوريا الجنوبية والمنتخب الأردني الشقيق.
يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى الملحق من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في شهر أكتوبر، والآن علينا أن نستعد جيداً للملحق الذي لن يكون سهلاً، فهو يضم منتخبات خليجية قوية وكأننا في دورة خليج جديدة وساخنة، والله من وراء القصد
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