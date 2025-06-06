الوعد في الملحق

MENAFN - Al-Bayan) اكتفى المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بالتعادل مع نظيره الأوزبكي بالتعادل السلبي ضمن الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ليفقد ((الأبيض)) فرصة التأهل المباشر على الرغم من التغيير الكبير في الجهاز، فالمدرب الجديد لا يلام لأن فترة تولّيه قصيرة جداً، وليس هنا دفاعاً عنه بل شخصياً كنت أتمنى استمرار ببينتو، فالمقربون من المدرب البرتقالي في الجهاز الإداري أشادوا بالرجل الذي رحل بهدوء دون ضجة. فقد نجح منتخب أوزبكستان من التأهل رسمياً، للمرة الأولى في تاريخه ولا تزال لدينا فرصة في الملحق.

عجز المنتخبان عن هز الشباك على مدار شوطي المباراة، ليصبح منتخب أوزبكستان ثامن المتأهلين للمونديال رسمياً، بعد الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، الدول المضيفة للبطولة، والأرجنتين (حاملة اللقب)، ونيوزيلندا، وكذلك إيران واليابان وكوريا الجنوبية والمنتخب الأردني الشقيق.



يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة من المجموعات الثلاث بالمرحلة الثالثة للتصفيات، في حين ينتقل المنتخبان الحاصلان على المركزين الثالث والرابع إلى الملحق من أجل خوض الدور الرابع للتنافس على بطاقتين إلى كأس العالم وبطاقة إلى الملحق العالمي المقرر إقامته في شهر أكتوبر، والآن علينا أن نستعد جيداً للملحق الذي لن يكون سهلاً، فهو يضم منتخبات خليجية قوية وكأننا في دورة خليج جديدة وساخنة، والله من وراء القصد