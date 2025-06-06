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أمزجة

أمزجة

2025-06-06 07:15:34
(MENAFN- Al-Bayan) تودّ لو أن لديك استعداداً وشعوراً من ذلك النوع الذي يمكنك من ارتياد كل الأمكنة، ولقاء مختلف الأشخاص الذين تعرفهم في أي وقت، وتلبية كافّة الدعوات التي يتوجب عليك تلبيتها، لكنك لا تفعل لأنك لا تمتلك ذلك المزاج السحري الذي يمكن ضبطه يدوياً ليتناسب مع كل شخص وظرف ومكان ومناسبة!

ذلك المزاج أشبه بنعمة كبرى تمنحها الطبيعة للبعض، بينما يرثها آخرون من أبويهم، أو يتدربون عليها منذ الصغر، أو يجهدهم محيطهم ليتحلوا بها، بينما نسيت أنت هذا التدريب مع ما نسيته من تدريبات أخرى!

إن الطريقة التي نشعر بها، أو ردات فعلنا العاطفية تجاه الأحداث أو الأشخاص أو الأمكنة، هي ما يطلق عليه المزاج، وهذا لا خريطة محددة له، فأمزجتنا تتفاوت وتتغير وتتقلب، فرؤية شخص بعينه بالنسبة للبعض يمكنها أن تغير مزاجهم من النقيض إلى النقيض، والدخول إلى مكان محدد قد يقلب مزاجهم، وعندما ينهضون من نومهم يحتاجون جهداً جباراً لبدء محادثة صباحية طبيعية، وهذا فإن أمزجة البشر من علم ربي!

من أمثلة المزاج الغريبة التي لا يتفهمها البعض منا، وجود أشخاص لا يستقبلون العيد بالبهجة التي تبدو على الكثيرين، وهو أمر له أسبابه بلا شك، لذلك نجد معظم هؤلاء يقضون صباح العيد نياماً؛ هروباً من لقاء الآخرين، أو تجنباً لأي حالة اكتئاب قد يسقطون فيها بسبب التباين الشعوري بينهم وبين الآخرين، وتحاشياً لأية نقاشات محتملة!

إن لكل مكان ولكل شخص ((بوابته الداخلية)) التي لا تُفتح إلا إذا كنت في الحالة المناسبة لدخولها، وإن لم تكن، فكل شيء يبدو متكلفاً، أو مملاً، أو بحاجة لطاقة احتمال قصوى، وبلا شك فإن الوعي بهذا مهم، لأنه يجعلنا أكثر تفهماً للآخرين حين يرفضون الدعوة، كما يجعلنا أكثر انسجاماً مع أنفسنا حين نختار ألا نذهب إلى مكان ما ((فقط لأن الوقت غير مناسب))، حتى إن بدا السبب غير عقلاني للوهلة الأولى بالنسبة للآخرين!

إن تغير المزاج أمر يحدث للجميع، ومن النادر أن يوجد شخص ثابت المزاج منضبط الشعور، لديه ردات الفعل نفسها والاستعداد العاطفي لأي أمر دون تأثر طوال الوقت، هذا أمر أقرب لصفة المخلوق الآلي أو الروبوت!

MENAFN06062025000110011019ID1109647061

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