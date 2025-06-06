تيسلا الحمراء.. ضحية حادث الصدام بين ترامب وماسك
في مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيع أو منح سيارة تيسلا الحمراء التي كان اشتراها لإظهار دعمه للملياردير الأميركي إيلون ماسك إبان احتجاجات طالت الشركة.
كانت هذه السيارة الكهربائية الحمراء، التي لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض، شاهدة على حدث "شديد الغرابة" في مارس، حيث حوّل ترامب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تيسلا، في مشهد يرمز لذروة العلاقة بين الرجلين.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيبيع السيارة أو يهبها، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن "الرئيس دونالد ترامب يفكر في ذلك، نعم".
ونشب خلاف كبير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير الأميركي، زتبادلا الشتائم والاتهامات فقد وصف ترامب ماسك بالـ "مجنون" وهدد بإلغاء عقوده الحكومية.
وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي يوم الخميس إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" في ماسك بسبب انتقاده مشروع قانون الضرائب الذي وقعه، وأشار إلى أنه كان يحاول الدفاع عن مصالحه التجارية.
وفي منشور لاحق على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن ماسك، الذي يشعر بالغضب لأن مشروع قانون الضرائب المعروض الآن أمام مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد العجز الأميركي، كان "يستنزف قواه" وإنه "طلب منه مغادرة" الحكومة.
وقال رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا أيضا إن الرئيس الذي دعمه بأكثر من 250 مليون دولار خلال سباق البيت الأبيض العام الماضي كان يكذب بشأن سبب معارضته لمقترحات الإنفاق الجديدة للإدارة.
وكان ترامب قد زعم أن ماسك لم يعجبه "مشروع القانون الكبير الجميل" لأنه من شأنه أن ينهي السياسات التي تقيد شركة تسلا.
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