تيسلا الحمراء.. ضحية حادث الصدام بين ترامب وماسك

في مؤشر يدل على مدى تدهور العلاقة بين دونالد ترامب وإيلون ماسك، يدرس الرئيس الأميركي دونالد ترامب بيع أو منح سيارة تيسلا الحمراء التي كان اشتراها لإظهار دعمه للملياردير الأميركي إيلون ماسك إبان احتجاجات طالت الشركة.

كانت هذه السيارة الكهربائية الحمراء، التي لا تزال مركونة في فناء البيت الأبيض، شاهدة على حدث "شديد الغرابة" في مارس، حيث حوّل ترامب البيت الأبيض إلى صالة عرض لسيارات تيسلا، في مشهد يرمز لذروة العلاقة بين الرجلين.

ورداً على سؤال حول ما إذا كان ترامب سيبيع السيارة أو يهبها، أكد مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن "الرئيس دونالد ترامب يفكر في ذلك، نعم".

ونشب خلاف كبير بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والملياردير الأميركي، زتبادلا الشتائم والاتهامات فقد وصف ترامب ماسك بالـ "مجنون" وهدد بإلغاء عقوده الحكومية.

وقال الرئيس الأميركي في المكتب البيضاوي يوم الخميس إنه يشعر "بخيبة أمل كبيرة" في ماسك بسبب انتقاده مشروع قانون الضرائب الذي وقعه، وأشار إلى أنه كان يحاول الدفاع عن مصالحه التجارية.

وفي منشور لاحق على موقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن ماسك، الذي يشعر بالغضب لأن مشروع قانون الضرائب المعروض الآن أمام مجلس الشيوخ من شأنه أن يزيد العجز الأميركي، كان "يستنزف قواه" وإنه "طلب منه مغادرة" الحكومة.

وقال رئيس شركة صناعة السيارات الكهربائية تيسلا أيضا إن الرئيس الذي دعمه بأكثر من 250 مليون دولار خلال سباق البيت الأبيض العام الماضي كان يكذب بشأن سبب معارضته لمقترحات الإنفاق الجديدة للإدارة.

وكان ترامب قد زعم أن ماسك لم يعجبه "مشروع القانون الكبير الجميل" لأنه من شأنه أن ينهي السياسات التي تقيد شركة تسلا.