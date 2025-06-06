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فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى

فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى

2025-06-06 03:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تألق النجم الأردني شرارة في تقديم مجموعة من الأهازيج الجديدة التي كتبها وغناها خصيصًا لدعم لاعبي منتخب النشامى واحتفالاً بتأهلهم لكأس العالم.
وجاءت الأهازيج بأسلوب يجمع بين الروح الوطنية والإيقاع الحماسي، حيث لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر الجمهور عن إعجابه بها لما تحمله من رسائل تحفيزية.


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