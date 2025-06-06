فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى

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فيديو .. شرارة يبدع بغناء و كتابة أهازيج للاعبي النشامى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تألق النجم الأردني شرارة في تقديم مجموعة من الأهازيج الجديدة التي كتبها وغناها خصيصًا لدعم لاعبي منتخب النشامى واحتفالاً بتأهلهم لكأس العالم.
وجاءت الأهازيج بأسلوب يجمع بين الروح الوطنية والإيقاع الحماسي، حيث لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر الجمهور عن إعجابه بها لما تحمله من رسائل تحفيزية.
وجاءت الأهازيج بأسلوب يجمع بين الروح الوطنية والإيقاع الحماسي، حيث لاقت رواجًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعبّر الجمهور عن إعجابه بها لما تحمله من رسائل تحفيزية.
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