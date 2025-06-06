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الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بهجوم خان يونس

الجيش الإسرائيلي يعلن رسميًا مقتل 4 جنود وإصابة 5 آخرين بهجوم خان يونس

2025-06-06 03:11:20
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود في انهيار مبنى بحي بني سهيلا في خان يونس جنوب قطاع غزة، نتيجة انفجار عبوة ناسفة صباح اليوم الجمعة.
وأكد المتحدث مقتل اللواء (احتياط) تشين غروس، 33 عامًا، جندي في وحدة "ماغلان" التابعة لفرقة الكوماندوز، والرقيب يوآف ريفر، 19 عامًا، من وحدة واربورغ، وجندي في وحدة "ياهلوم" التابعة لسلاح الهندسة القتالية، بينما لم يُصرَّح بأسماء جنديين آخرين أُبلغت عائلاتهما.
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي إصابة 5 جنود آخرين في الهجوم.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن الجنود القتلى من وحدتي "ماغلان" و"ياهلوم"، وأن التفجير وقع في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجنود دخلوا مبنى في بني سهيلا بناءً على معلومات استخبارية، وأن التفجير وقع بعد دخول الجنود إلى المبنى بواسطة عبوات ناسفة، ما أدى إلى انهيار المبنى على الجنود.
وكالات


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