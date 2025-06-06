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الاتحاد الأوروبي: ندعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية

الاتحاد الأوروبي: ندعم بقوة المحكمة الجنائية الدولية

2025-06-06 03:11:19
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- انضم رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في الإعراب عن دعمه للمحكمة الجنائية الدولية.
وكتب كوستا، اليوم الجمعة، في منشور على منصة إكس:"يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة المحكمة الجنائية الدولية"، واصفًا إياها بأنها "رُكنٌ أساسيٌ من أركان العدالة الدولية".
وجاء ذلك تعقيبًا على العقوبات التي فرضتها أمس الإدارة الأميركية على المحكمة وأربعة من قضاتها، بسبب ما وصفته بـ"إجراءات غير مشروعة" اتخذتها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
ورأى كوستا أن "المحكمة الجنائية الدولية لا تقف ضد الدول، بل تقف ضد الإفلات من العقاب"، مضيفًا:"ينبغي علينا حماية استقلاليتها ونزاهتها"، مشددًا على أهمية أن "يسود حكم القانون على حكم القوة".
وبدورها، أشارت الممثلة السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إلى أن "المحكمة الجنائية الدولية تُعلي من شأن العدالة في مواجهة أخطر الجرائم".
وقالت منسقة الدبلوماسية الأوروبية:"يجب أن تبقى المحكمة بمنأى عن الضغوط، وفيةً لمبادئها. سندعم دائمًا عملها الحيوي واستقلاليتها".
بترا


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