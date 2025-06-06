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الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث

الدوريات الخارجية تطلق مبادرة عيد مبارك بلا حوادث

2025-06-06 03:11:18
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-أطلقت إدارة الدوريات الخارجية، اليوم، مبادرة توعوية بعنوان "عيد مبارك بلا حوادث"، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تعزيز الوعي المروري والتشاركية المجتمعية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.
وجاء إطلاق المبادرة برعاية مدير إدارة الدوريات الخارجية، العميد فوزي الخوالدة، وبمشاركة نائب المدير العقيد حسين المساعيد، حيث تضمنت توزيع بطاقات المعايدة والحلوى والضيافة على مستخدمي الطرق الخارجية، إلى جانب تقديم رسائل توعوية مرورية تدعو إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور بما يضمن السلامة العامة ويعزز أجواء الفرح خلال أيام العيد.
وأكد العميد الخوالدة أن هذه المبادرة ستشمل جميع مناطق المملكة ضمن اختصاص أقسام وفروع الإدارة، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية والمواطنين للحد من الحوادث المرورية، ولافتًا إلى أن بعض الممارسات الخاطئة قد تؤدي إلى عواقب مؤسفة وتعكر صفو فرحة العيد، لا قدّر الله.
وثمّن المواطنون ومستخدمو الطرق هذه المبادرة التي لاقت استحسانًا واسعًا، لما تحمله من رسالة إيجابية تعكس دور الأمن العام في خدمة المجتمع وتعزيز مفاهيم السلامة المرورية.
وقدم مدير إدارة الدوريات الخارجية التهنئة لكافة مرتبات الإدارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله أن يعيده على الوطن وقيادته الهاشمية وشعبه بالخير واليمن والبركة، في ظل الأمن والاستقرار الذي تنعم به المملكة.


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