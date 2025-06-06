مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى

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مراكز الإصلاح تفتح أبوابها لزيارات النزلاء خلال عيد الأضحى
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- فتحت مديرية الأمن العام أبواب الزيارة في مراكز الإصلاح والتأهيل أمام ذوي النزلاء خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ضمن جهودها الإنسانية الرامية إلى تعزيز قيم التماسك والتكافل الاجتماعي، وتمكين النزلاء من التواصل مع أسرهم في هذه المناسبة المباركة.
وقالت المديرية إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد توسعًا في الزيارات الاعتيادية والخاصة خلال أيام العيد، انسجامًا مع النهج الإصلاحي الذي تتبناه، والهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية لدى النزلاء.
وأشارت إلى أنها وفّرت التسهيلات كافة لضمان سير الزيارات بسلاسة، بما في ذلك زيادة عدد الزيارات الخاصة، وتوفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء الذين تعذّر على ذويهم زيارتهم، تأكيدًا على حرصها في دعم الجانب الإنساني والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح.
وقالت المديرية إن مراكز الإصلاح والتأهيل تشهد توسعًا في الزيارات الاعتيادية والخاصة خلال أيام العيد، انسجامًا مع النهج الإصلاحي الذي تتبناه، والهادف إلى تعزيز الروابط الأسرية وترسيخ القيم الإيجابية لدى النزلاء.
وأشارت إلى أنها وفّرت التسهيلات كافة لضمان سير الزيارات بسلاسة، بما في ذلك زيادة عدد الزيارات الخاصة، وتوفير الاتصالات الهاتفية لجميع النزلاء الذين تعذّر على ذويهم زيارتهم، تأكيدًا على حرصها في دعم الجانب الإنساني والاجتماعي داخل مراكز الإصلاح.
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