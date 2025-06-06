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الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام

الملك في لندن: وقف الحرب في غزة أولوية.. وحل الدولتين مفتاح السلام

2025-06-06 03:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- اجتمع جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، مع مسؤولين بريطانيين حاليين وسابقين، وأعضاء في مجلسي العموم واللوردات في البرلمان البريطاني، لبحث أبرز التطورات في الشرق الأوسط.
وركز الاجتماع على الأوضاع في غزة، إذ أكد جلالته ضرورة الوقف الفوري للحرب، وضمان إيصال المساعدات الإغاثية الكافية للحد من الوضع الإنساني المتردي.
ولفت جلالته إلى أهمية دور المملكة المتحدة في تحقيق الاستقرار في المنطقة، والعمل على إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وتناولت النقاشات أيضًا التطورات في الضفة الغربية، والقدس، وسوريا.


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