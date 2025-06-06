الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

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الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع، مع استمرار التركيز على التوترات التجارية والاقتصاد الأميركي، فيما حققت المؤشرات مكاسب طفيفة.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بنسبة 0.02%، بعد ثلاث جلسات إيجابية، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل غياب العوامل المؤثرة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وتصدّر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني المؤشرات الأوروبية بارتفاع 0.23%، مدفوعًا بتقدّم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام.
في المقابل، انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ليُغلق عند 24,294.89 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.19% ليغلق عند 7,804.87 نقطة.
بترا
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بنسبة 0.02%، بعد ثلاث جلسات إيجابية، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل غياب العوامل المؤثرة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وتصدّر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني المؤشرات الأوروبية بارتفاع 0.23%، مدفوعًا بتقدّم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام.
في المقابل، انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ليُغلق عند 24,294.89 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.19% ليغلق عند 7,804.87 نقطة.
بترا
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