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الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

الأسهم الأوروبية تسجّل مكاسب طفيفة في نهاية تعاملات الأسبوع

2025-06-06 03:11:16
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تباين أداء الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات الأسبوع، مع استمرار التركيز على التوترات التجارية والاقتصاد الأميركي، فيما حققت المؤشرات مكاسب طفيفة.
وارتفع مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي، اليوم الجمعة، بشكل طفيف بنسبة 0.02%، بعد ثلاث جلسات إيجابية، مسجلًا مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، في ظل غياب العوامل المؤثرة، وفقًا لشبكة (سي إن بي سي).
وتصدّر مؤشر "فوتسي 100" البريطاني المؤشرات الأوروبية بارتفاع 0.23%، مدفوعًا بتقدّم أسهم النفط والغاز وسط ارتفاع أسعار الخام.
في المقابل، انخفض مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 0.2% ليُغلق عند 24,294.89 نقطة، بينما صعد مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.19% ليغلق عند 7,804.87 نقطة.
بترا


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