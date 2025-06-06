  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد

الدفاع المدني يواصل جهوده لحماية الأرواح خلال الصيف والعيد

2025-06-06 03:11:15
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تعاملت مديرية الدفاع المدني، خلال الـ24 ساعة الماضية، مع 1452 حادثًا في مختلف مناطق المملكة، توزعت بين:
1241 حالة إسعافية
128 حادث إنقاذ
83 حادث إطفاء
وذلك بمتوسط زمن استجابة لم يتجاوز 8 دقائق.
وأوضحت المديرية أن زمن الاستجابة للحالات الإسعافية بلغ 7 دقائق و28 ثانية، بينما بلغ لحوادث الإنقاذ 7 دقائق و39 ثانية، ولـ حوادث الإطفاء 7 دقائق و32 ثانية.
وأكدت المديرية جاهزيتها العالية في التعامل مع مختلف البلاغات والحوادث، خاصة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك وفصل الصيف، حيث يزداد الإقبال على التنزّه والأنشطة الخارجية.
وشددت على مواصلة جهودها في تقديم أفضل الخدمات الإنسانية والطبية والطارئة، بما يضمن سلامة المواطنين ويحافظ على الأرواح والممتلكات.

MENAFN06062025000208011052ID1109646557

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث