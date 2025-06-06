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طفل ورجل مسن وأسر كاملة.. 42 شهيدًا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة

طفل ورجل مسن وأسر كاملة.. 42 شهيدًا في عدوان إسرائيلي جديد على غزة

2025-06-06 03:11:14
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة إثر الغارات الإسرائيلية إلى 42 شهيدًا منذ فجر الجمعة، وفق ما أفاد تلفزيون فلسطين.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال قصف بناية سكنية مكونة من خمسة طوابق، مما أسفر عن استشهاد 3 فلسطينيين على الأقل، وإصابة عشرات آخرين.
في غرب مدينة خان يونس، أعلنت مصادر طبية استشهاد 3 فلسطينيين في قصف من طائرة مسيّرة تابعة للاحتلال، استهدف نقطة شحن هواتف قرب خيام النازحين.
كما استُشهد الطفل عمر رائد أحمد القططي برصاص الاحتلال قرب منطقة سجن السرايا، واستُشهد أيضًا عمر عامر المدهون متأثرًا بجراحه من قصف سابق.
وفي شرق خان يونس، استُشهد فلسطيني في غارة على بلدة عبسان الكبيرة، بينما فجّرت قوات الاحتلال مبانٍ شمال المدينة.
وفي غرب مدينة رفح، أفادت "وفا" باستشهاد 8 فلسطينيين وإصابة 61 آخرين بعد إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين قرب نقطة توزيع مساعدات.
وفي وقت سابق، استُشهد 10 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة استهدفت منازل في بلدة جباليا شمال القطاع، وتم نقل الضحايا إلى مستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة.
وكالات


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