دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

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دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت بلدية لواء الطيبة، غربي محافظة إربد، المواطنين إلى عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لذلك، وبطرق غير صحيحة مثل الشوارع أو قرب الحاويات والأودية.
وقالت البلدية في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبّع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك عبر التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين بالتعليمات.
وأشارت البلدية إلى أن هناك "ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، مما يشكّل مكاره صحية".
ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى منصة إلكترونية لطلب الخدمة، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه المنصة.
ودعت البلدية إلى التعاون معها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وقالت البلدية في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبّع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك عبر التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين بالتعليمات.
وأشارت البلدية إلى أن هناك "ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، مما يشكّل مكاره صحية".
ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى منصة إلكترونية لطلب الخدمة، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه المنصة.
ودعت البلدية إلى التعاون معها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
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