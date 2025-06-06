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دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

دعوة للمواطنين من أجل إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن المخصصة لذلك

2025-06-06 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- دعت بلدية لواء الطيبة، غربي محافظة إربد، المواطنين إلى عدم إلقاء مخلفات الأضاحي في الأماكن غير المخصصة لذلك، وبطرق غير صحيحة مثل الشوارع أو قرب الحاويات والأودية.
وقالت البلدية في بيان، اليوم الجمعة، إنه سيتم تتبّع ومراقبة المخالفين، من خلال فرق البلدية في الميدان، وكذلك عبر التعاون مع الجهات المختصة، مؤكدة أنه سيتم تحرير مخالفات بحق الأشخاص غير الملتزمين بالتعليمات.
وأشارت البلدية إلى أن هناك "ممارسات سلبية من قبل البعض، حيث يقومون بإلقاء مخلفات الأضاحي في الشارع أو قرب حاويات القمامة، مما يشكّل مكاره صحية".
ولفتت إلى أنها خصصت أرقام هواتف للتواصل بشأن رفع مخلفات الأضاحي، إضافة إلى منصة إلكترونية لطلب الخدمة، وهي من أوائل البلديات التي توفر مثل هذه المنصة.
ودعت البلدية إلى التعاون معها للحفاظ على الصحة والسلامة العامة خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

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