  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا

هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا

2025-06-06 03:11:13
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في العاصمة موسكو للمرة الثانية خلال اليوم، وذلك لأسباب أمنية ناتجة عن هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيّرة.
وقالت الوكالة في بيان صحفي:"مجدّدًا، فُرضت قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، إذ أحبطت السلطات العسكرية في العاصمة هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة".
بترا


MENAFN06062025000208011052ID1109646554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث