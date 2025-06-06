هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا

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هجمات المسيّرات الأوكرانية تُجبر موسكو على إغلاق أجواء جزئيًا
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت الوكالة الاتحادية للنقل الجوي الروسي، اليوم الجمعة، عن فرض قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في العاصمة موسكو للمرة الثانية خلال اليوم، وذلك لأسباب أمنية ناتجة عن هجوم أوكراني باستخدام طائرات مسيّرة.
وقالت الوكالة في بيان صحفي:"مجدّدًا، فُرضت قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، إذ أحبطت السلطات العسكرية في العاصمة هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة".
بترا
وقالت الوكالة في بيان صحفي:"مجدّدًا، فُرضت قيود مؤقتة على حركة الطيران في مطاري دوموديدوفو وجوكوفسكي في مقاطعة موسكو، إذ أحبطت السلطات العسكرية في العاصمة هجومًا بطائرات مسيّرة استهدف المقاطعة".
بترا
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